Nádvorie kaštieľa v Galante bude hostiť jedinečný Bašável s Cico Band & Rene Rendy

Tento víkend bude v Galante patriť kvalitnému ginu, chutnému jedlu a perfektnej hudbe. Milovníkov jedinečných drinkov a páradnej zábavy poteší párty v spoločnosti chlapcov z Cico Band & Rene Rendy. Kapelu síce netreba obzvlášť predstavovať, no v skratke sú zárukou nekonečného tanca. Ak je zábava vaše druhé meno, táto kelovačka je pre vás ako stvorená. Bude to poriadny bašável s jedinečnou atmosférou, na ktorom nesmiete chýbať!

Podujatie otvorí DJ Hajtkovič a vy si pri mixe dobrej hudby môžete pochutnať na viac ako 10 druhov ginov z celého sveta. Či si dáte gin tonic alebo iný obľúbený drink, to je už na vás, výber však bude naozaj pestrý, pretože vás tu navyše bude čakať aj cocktail bar a tiež klasik bar. Ak teda máte chuť na malé pivko, ani to nebude problém. Minimálne vám túto skladbu doprajú a do tanca zahrajú chalani z Cico Band spolu s Rene Rendy. K dobrej hudbe a ešte lepšiemu ginu tiež nesmie chýbať ani stánok s čerstvými pochúťkami priamo z grilu. O všetko bude do detailov postarané, aby ste sa po celý čas mali príjemne, dosýta sa vybláznili, užili si a na predčasný odchod ani nepomysleli.

Toto všetko, Ginová záhrada a omnoho viac vás čaká podvečer v sobotu 18. júna na prekrásnom nádvorí neogotického kaštieľa Esterházy v Galante, ktorý sa stal kultúrnou pamiatkou roka 2022. Vstupenky na Bašável si môžete zakúpiť online na predpredaj.sk.

Bonbonniere je eventová agentúra so zmyslom pre detail, ktorá vám náplanuje a zorganizuje akýkoľvek event od A po Z. Ak plánujete nezabudnuteľnú svadbu, rodinnú oslavu, firemnú akciu, kultúrno-spoločenskú udalosť či degustáciu, stavte na Bonbonniere rovnako ako to spravili organizátori tohto podujatia. S plánovaním a samotnou organizáciou tak nebudete mať žiadne starosti a svoj vysnívaný event si môžete bezprostredne užiť spolu s blízkymi či známymi.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Bonbonniere.sk

Už budúci víkend vás čakáme v Galante na nádvorí kaštieľa esterházy. Príďte sa kvalitne zabaviť, ochutnať čerstvé grilované dobroty a jedinečné originálne drinky za doprovodu Dj Hajtkoviča a Cico Band s Rene Rendy, ktorý vás nenechá sedieť v kúte!

- reklamná správa -