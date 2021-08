Štyria známi herci sa v novej českej komédii vyzliekli donaha

Film je predovšetkým o výzvach, ktorými sa štyria hlavní hrdinovia snažia bojovať proti kríze stredného veku. Výzvou však bolo natáčanie aj pre samotných hercov.

„Sme herci a to je výzva na každý deň. Herectvo je o vystupovaní z komfortnej zóny. Jedna vec je prebehnúť sa nahý po nákupnom centre vo filme, ale keď ho natáčate, musíte sa jednoducho prebehnúť nahý po nákupnom centre. V tej chvíli to nie je film. Keď to hráte vy, tak to musíte urobiť aj v reálnom živote. A takýchto výziev je pri každom natáčaní veľa,“ hovorí Hynek Čermák.

„Vyzlečenie sa donaha je začiatok. Odvaha odhodiť všetko, čo som dokázal, všetko, čo som vybudoval. Je to také popretie spôsobu života, ktorý som doteraz žil. Na to, aby som mohol začať uvažovať inak, potrebujem reštart. Potrebujem sa vrátiť do pubertálnych čias, keď som robil ,kraviny' a napĺňalo ma to šťastím,“ vysvetľuje režisér Patrik Hartl, čo preňho znamená motív nahoty vo filme Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Patrik Hartl, mimochodom jeden z najúspešnejších českých spisovateľov súčasnosti, je zároveň aj autorom knižnej predlohy, podľa ktorej snímka vznikla. Skúsenosť s nahotou na verejnosti má aj z prvej ruky: „Keď som sa odhodlával vyzliecť sa donaha na Staromestskom námestí, bolo to veľmi nepríjemné, strašne som sa hanbil. Keď som to však napriek tomu urobil, mal som obrovskú radosť z toho, že som na chvíľu odhodil všetky svoje roly a dovolil si byť takýto nezodpovedný.“

Okrem toho, že Patrik Hartl dokázal „vyzliecť“ pred kamerou donaha štyri herecké esá, sa mu podaril aj ďalší husársky kúsok. Do svojho filmu Prvok, Šampón, Tečka a Karel obsadil viac než päťdesiat populárnych českých a slovenských hercov či herečiek, z ktorých niektorí nemajú v scenári ani jednu vetu. Hviezdy, ktoré bežne dostávajú hlavné úlohy, sa v komédii Patrika Hartla uspokojili s malými a vedľajšími rolami či niekedy skôr „roličkami“. „Je výnimočné, aby mal film také silné herecké obsadenie, a to nehovorím len o našich štyroch hlavných hrdinoch, ale o množstve hercov, ktorí sa tu často len tak mihnú. To dokazuje, aký veľký drive má Patrik a jeho práca,“ hovorí producent filmu a zároveň generálny riaditeľ distribučnej spoločnosti BONTONFILM Martin Palán.

Na koho sa teda v komédii Prvok, Šampón, Tečka a Karel môžeme tešiť? V hlavných úlohách sa predstaví Martin Pechlát ako Prvok, David Švehlík ako Šampón, Hynek Čermák bude Tečka a Karel ponesie tvár Martina Hofmanna. Ďalej si vo filme zahrajú Zuzana Norisová, Jana Kolesárová, Petra Polnišová, Tomáš Maštalír, Soňa Norisová, Ľuboš Kostelný, Petra Hřebíčková, Jiří Langmajer, Daniela Kolářová, Barbora Poláková, Hana Vagnerová, Kristýna Boková, Jiří Mádl, Kryštof Hádek, Taťjana Medvecká a mnohí ďalší. Takéto herecké obsadenie sa v jednom filme len tak nevidí, čo poviete?

Prvok, Šampón, Tečka a Karel rozpráva príbeh štyroch kamarátov, ktorí si na triednej stretávke po dvadsiatich rokoch priznajú, že nežijú tak, ako si predstavovali. A rozhodnú sa s tým niečo urobiť. Spoločne vyhlásia vojnu proti kríze stredného veku prostredníctvom tak trochu uletenej hry, v ktorej musia plniť odvážne a niekedy poriadne bizarné úlohy. Prvou z nich je vyzliecť sa na verejnosti donaha. Sympatická štvorica štyridsiatnikov sa pokúsi vrátiť do čias puberty a nájsť v sebe odvahu urobiť poriadnu „kravinu“ ako zamlada. Kto splní úlohu, nie je „sráč“...

Snímka dosiahla v českých kinách fenomenálny úspech, keď si ju za necelé tri týždne pozrelo na veľkom plátne viac ako 300 000 divákov. Prvok, Šampón, Tečka a Karel sa tak stal najúspešnejším filmom tohto roka u našich západných susedov. Či sa mu podobne bude dariť aj na Slovensku, sa dozvieme už čoskoro. Slovenskí diváci si túto výnimočnú komédiu môžu vychutnať v kinách od 26. 8. 2021.

