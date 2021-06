Chudnutie sa začína v hlave a končí na tanieri

Leto sa blíži a ak ste práve začali riešiť dilemu, ako zamaskovať vystúpené faldíky spod obtiahnutého trička, ktoré vám počas pandémie až tak nevadili, ale s prichádzajúcim teplým počasím už nepríjemne strpčujú život, nezúfajte, stále je čas s tým niečo urobiť. Mnohí z nás prepadnú panike, začnú športovať a dietovať súčasne, zapoja sa do rôznych motivačných výziev v snahe zmenšiť konfekčnú veľkosť za týždeň. Treba si uvedomiť, že ak to má byť bez JOJO efektu, vzorec nepustí, výdaj musí byť vyšší ako príjem. Aby chudnutie malo zmysel, musí sa odohrať predovšetkým v hlave. Správne nastavená myseľ a reálne očakávania, sú zárukou úspechu.

5 pravidiel, aby ste objavili svoje zdravšie a lepšie „JA“

Vyvážené raňajky

Ráno začnite chutnými zdravými raňajkami. Správne zvolené potraviny bohaté na mikro a makroživiny, ovplyvňujú celý mechanizmus procesov, ktorý sa spúšťa v ľudskom tele. Aby ste dosiahli energetický balans potrebujete pokryť denné potreby tela na makro a mikroživiny. Na výber je veľa zdravých možností, môžete si dopriať klasickú omeletu, tvaroh, tuniaka vo vlastnej šťave, cottage cheese alebo rôzne druhy bielkovinových fit4you kaší v príchutiach KOKOSOVÁ,VANILKOVÁ a vo VEGAN verzii ČOKOLÁDOVÁ, ktoré sú vhodnou voľbou prvého jedla počas dňa, obsahujú potrebné živiny ale najmä proteíny, ktoré sú SOS najdôležitejšie pri chudnutí.

Pitný režim

Na zdravie, a to doslova a do písmena. Ak si pred každým jedlom doprajete 2 poháre čistej vody, nielenže zaplníte žalúdok, ale zároveň podporíte proces chudnutia. Ak totiž nemá vaše telo dostatok vody na vyplavovanie škodlivín, musí sa o to postarať pečeň. Sami sebe škodíte, ak málo pijete, pretože znemožňujete pečeni, aby premieňala tuk na energiu a teda aj proces chudnutia sa výrazne spomalí.

Správne zloženie stravy počas dňa

Mimoriadne dôležité je správne zloženie stravy. V dennom menu by mal byť zastúpený správny pomer sacharidov, bielkovín a zdravých tukov. Pokiaľ ale potrebujete schudnúť, treba si vyberať potraviny, ktoré sú menej kalorické. Riešením pri chudnutí je, ak jedno jedlo prirodzene nahradíte ľahšie stráviteľnými fit4you Diet Shakemi, bohatými na bielkoviny, s ktorými je chudnutie neporovnateľne ľahšie. Tento sušený nápoj fit4you v príchutiach čokoláda, pina colada, jahoda a vanilka má znížený obsah cukru a je určený na regulovanie telesného tuku. Je obohatený aminokyselinou L. Karnitín, ktorá prepravuje mastné kyseliny do svalstva. Tie sa následne spaľujú a vytvára sa z nich energia. Bonusom je antioxidant, vitamín C, ktorý počas telesnej námahy prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému. Pokiaľ ide o vašu váhu, ak prijmete počas dňa menej kalórií ako spálite, budete chudnúť.

Fyzická aktivita

Bez pohybu to samozrejme nepôjde, ale to vás asi neprekvapuje. Či už sa rozhodnete pre aeróbne cvičenie, Hiit tréningy, silové tréningy v posilňovni, alebo len obyčajnú chôdzu v lese na čerstvom vzduchu, isté je, že vaše telo to ocení. Nezabúdajte, že pri fyzickej aktivite by ste mali zvýšiť príjem bielkovín v strave na 2 - 2,5 gramu na kilogram hmotnosti. Pri naberaní svalov sú to práve bielkoviny, z ktorých budujete svaly, preto si pokojne môžete dopriať aj chutnú fit4you tyčinku, s príchuťou: čokoláda, kokos, alebo VEGAN čierna ríbezľa, ktorá obsahuje až 30% bielkovín a minimum cukru. Vhodne zvolená hoci aj chutná sladkosť, vďaka svojmu zloženiu napomáha tvorbe, obnovovaniu a regenerácií svalovej hmoty a tým že obsahuje veľké množstvo bielkovín, zasýti na dlhšiu dobu.

Spánok

Doprajte si kvalitný spánok. Výskumy potvrdzujú, že pri chudnutí vám nedostatok spánku neumožní tak efektívne spaľovanie tuku a navyše prispeje k nechcenej strate svalov.

A nezabúdajte, že k lepšiemu „JA“ sa dopracujete hlavne ak si to upracete v hlave, netreba každé leto chudnúť ale v znení hesla „cica nežer“ raz natrvalo schudnúť.

