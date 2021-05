Populárna televízna talkshow Sedem s.r.o. vyráža na turné po Slovensku!

Humoristická relácia Sedem s.r.o. sa na televíznych obrazovkách objavila už v roku 2001.

„Bola som súčasťou Sedmičky dlhé roky, ale platí to aj presne naopak. Sedmička je rovnako mojou súčasťou. Našla som v nej pre seba tú správnu stoličku, na ktorej sa mi sedí veľmi pohodlne,“ priznala moderátorka Vacvalová.

Jan Kraus: „Ak nám budú mutácie priaznivo naklonené, som pripravený ukázať Slovákom cestu!“

Český herec a moderátor Jan Kraus a minuloročný jubilant Milan Lasica si zmerajú sily. Jan Kraus ako exkluzívny hosť vystúpi v programe Sedem bez záruky, 19.5.2021 v Lučenci.

Nenechajte si ujsť súboj ostrieľaných glosátorov, ktorí budú debatovať nie len o súčasnej situácii na Slovensku, ale aj o každodenných problémoch, ktoré nám život prináša.

Jan Kraus na otázku či si trúfa glosovať aj o aktuálnych témach na Slovensku odpovedal s nadhľadom a dávkou humoru: „Trúfať si nie je problém. To dnes všade robí ktokoľvek. Našťastie som politológ, genderový špecialista, antipopulista a filozof. Pomôžem prípadne Slovensku nájsť cestu.... Ale zaberie to minimálne hodinu.“

V show predvedú svoj humor a pohotové komentáre aj Milan Lasica, Oľga Feldeková a Ján Snopko. Podľa moderátorky to bude oproti štúdiu neporovnateľný rozdiel! „Je to ako by ste konečne mohli niekomu napísať list, a nie iba telegram! A nezanedbateľný rozdiel je aj v tom, že v divadle pred vami sedia diváci, ktorí prišli za vami dobrovoľne a rovnako dobrovoľne spolupracujú,“ dodala Elena.

Nenechajte si ujsť neopakovateľné vtipné postrehy a komentáre na udalosti z domácej i zahraničnej politiky, spoločnosti a všetkého, čo život prináša. Okrem humoru štvorice protagonistov programu čaká na divákov aj hudobný hosť, speváčka LeRa.

