To je ale Majster: Junior vraj pripravuje novú show! A bude v nej šéfovať

Už ste to počuli? Junior niečo pečie! Obľúbený moderátor Milan Zimnýkoval z Funradia vraj v posledných dňoch intenzívne pracuje na príprave novej show. Chutnú reláciu o varení „MAJSTER ŠÉFINKO Kuniboo“, kde svoje kuchárske umenie predstavia šikovné mladé talenty, ukuchtil spoločne s organizátormi obľúbených Kaufland detských festivalov.

Nový seriál, v ktorej mu pomocnú varešku podá sympatická moderátorka Veronika Hatala, ale aj šéfkuchár Miško, obľúbené foodblogerky či Miro Jaroš so svojou mamičkou, štartuje na online TURBO TV v rámci série 6 nových častí Kaufland Detského festivalu.

Zdroj: Kaufland

Na deti čakajú aj nové vedomosti i seriálové programy

Seriál štartuje na online TURBO TV už v nedeľu, 11. apríla. Okrem Juniora a „MAJSTRA ŠÉFINKA Kuniboo“ na deti čakajú ich obľúbení detskí interpreti, či úplne nové seriálové programy. Dozvedia sa nielen množstvo zaujímavostí o tradičných i netradičných krásach našich slovenských regiónov, ale aj to, ako bezpečne surfovať na internete, či ako si vycvičiť psíka s Jurajom Bačom a jeho Robinom. Spoločne so Spievankovom sa hravou formou naučia „spíkovať“ a na malých zvedavcov, ktorí chcú byť v obraze, čakajú aj prvé detské televízne noviny s Terezkou, Dynom a Lupym z Teáter Komika. V novej relácii „Od puku do popuku“ sa k nim dokonca pridá aj hokejový majster sveta Richard Lintner!

Nový seriál online Kaufland detských festivalov začíname už v nedeľu 11. apríla o 8:00 hod. a pokračujeme každú nasledujúcu nedeľu, vždy s iným detským interpretom!

Nový zábavno-vzdelávací seriál a množstvo súťaží vám až na 6 víkendov po sebe zadarmo prináša Kaufland. Nezabudnite nás sledovať každú nedeľu od 8:00 ONLINE na www.detskyfest.sk/TURBOTV/

