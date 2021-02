Polovica Slovákov si nesporí správne. Patríte k nim aj vy?

Pravidelnosť je základ

Základné pravidlo úspešného sporenia hovorí: „Spor si pravidelne z toho čo máš na začiatku mesiaca, nie z toho, čo ti zostane na jeho konci. Veľmi ľahko sa totiž môže stať, že na konci ti nezostane nič a ty nič nenasporíš.“ Medzinárodný prieskum IMAS ukázal, že práve týmto spôsobom si sporí každý druhý Slovák. Len malou útechou je fakt, že na tom nie sme najhoršie. V susednom Česku takto totiž reagovalo takmer 60 % opýtaných. Riešenie je pritom jednoduché. Nastavte si trvalý príkaz, ktorý vám bude odchádzať čo najskôr po termíne výplaty. Tak sa sporenie stane automatickou súčasťou vašich mesačných výdavkov. Nemusíte pritom sporiť veľké sumy a začať môžete s 10 či 20 eurami mesačne. Ak sa situácia zlepší, sumu môžete kedykoľvek navýšiť, a naopak, ak by bolo zle, sporenie môžete jednoducho prerušiť.

Nesprávny produkt vás môže pripraviť o tisíce

Rovnako dôležité ako často, je aj otázka kde. Urobme si v tom jasno hneď na začiatok. Bežný účet je na sporenie to najhoršie miesto. Peniaze sa na ňom prakticky neúročia a riziko, že úspory miniete, ani nebudete vedieť ako, je naozaj vysoké. Sporiť si jednoducho treba na samostatnom účte. Toto, zdá sa, chápeme – osobitný sporiaci účet má podľa prieskumu 72 % Slovákov, čo je najviac z okolitých krajín. Ale ani sporiaci účet nie je všeliek. Aj úročenie týchto účtov je nízke a v dôsledku inflácie sa na nich úspory postupne znehodnocujú. Mať dlhodobé úspory na sporiacom účte preto prakticky znamená istú stratu. Držte tu preto len železnú rezervu. To sú peniaze, na ktoré viete siahnuť v prípade výpadku príjmu či inej krízovej udalosti. Zo železnej rezervy by ste mali byť schopní vykryť svoje výdavky minimálne na tri, ideálne na šesť mesiacov

Kľúčom k zhodnoteniu sú investície

Ak už železnú rezervu máte a nechcete na úsporách prerábať, ale, naopak, radi by ste ich zhodnotili, je tu investičné sporenie. To je z pohľadu dlhodobého budovania finančného majetku ideálnym nástrojom pre drvivú väčšinu ľudí. Sporiť si tu môžete už od 20 eur mesačne a na rozdiel od klasického jednorazového investovania neplatíte žiadne vstupné, a ak sporíte aspoň 3 roky, ani žiadne výstupné poplatky. Aj preto naberá investičné sporenie čoraz viac na popularite. Napríklad v našej najväčšej banke – Slovenskej sporiteľni, si takto sporí viac ako 200 000 ľudí.

Kam sporiť: Bežný účet – nevhodný na sporenie, držte na ňom len peniaze na bežné výdavky. Sporiaci účet – ideálny na vytvorenie železnej rezervy, nevhodný na dlhodobé sporenie kvôli znehodnocovaniu infláciou. Investičné sporenie – nástroj na dlhodobé finančné ciele (vzdelanie detí, zabezpečenie do dôchodku).

Dlhodobo 8 % ročne? Aj to sa dá

Najobľúbenejší fond, do ktorého si ľudia sporia v Slovenskej sporiteľni, je Fond maximalizovaných výnosov. Sústreďuje sa na investície do akcií stredných a väčších firiem a od svojho založenia pred 13 rokmi dokázal zhodnotiť pravidelné investície v priemere o takmer 9 % ročne. To znamená, že ak by ste doň v máji 2007 začali vkladať napríklad 50 eur mesačne, dnes by hodnota vašich investícií bola takmer 15 500 eur pri vkladoch 8 250 eur. To je takmer zdvojnásobenie vloženej sumy. „Samozrejme, najmä pri investovaní do akcií platí, že hodnota investície v čase kolíše a výnos sa nedá zaručiť. Dlhodobá história však ukazuje, že ak investujete dlhodobo a pravidelne, akcie sú tým najlepším nástrojom na zhodnotenie vášho majetku,“ hovorí Ján Beňák, investičný expert Asset Managementu Slovenskej sporiteľne.

Graf: Klient, ktorý si v roku 2007 začal do Fondu maximalizovaných výnosov posielať mesačne 50 eur, doň takto investoval už celkovo 8 250 eur. Investícia sa zhodnotila v priemere o 8,74 % ročne a jej hodnota k 4.1.2021 dosiahla 15 471 eur.

Investičné sporenie pohodlne a online

Začať sporiť moderne a budovať si dlhodobý finančný majetok nie je žiadna veda. Investičné sporenie si založíte pohodlne online cez Georgea v mobile či v počítači. Rýchlo, jednoducho a bez poplatkov. A ak nie ste klientom Slovenskej sporiteľne a založíte si aj bežný účet, nielenže ho budete mať na rok zdarma, ale môžete získať aj odmenu 60 eur.

