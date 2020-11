Premiéra novej slovenskej rozprávky sa blíži! Pozrite si kto daboval a spieval

Patrí medzi nich aj Marti Zimanyi, ktorý začal spolu s manželkou Luciou písať pesničky pre ich detský projekt Hanička a Murko v roku 2017. A keďže sa projekt poriadne rozbehol a vyžadoval stále viac času, odišiel Martin v roku 2018 zo Slobodnej Európy, kde hral na basgitaru. Pod hlavičkou Haničky a Murka vydal 2 CD a 2 DVD a o pár dní vydáva nové rozprávkové DVD Kúzelný kvet, na ktorom je aj 10 pesničiek.

Zdroj: Hanička a Murko

“Celým DVD sa preplieta téma zvieratiek, ktoré hlavní hrdinovia stretávajú na svojom putovaní. Keďže v našej dvojici Hanička a Murko máme kocúra (Murka), máme niekoľko pôvodných pesničiek o mačkách. Vybrali sme k nim ľudové pesničky, v ktorých vystupujú zvieratá a ktoré sa hodili do príbehu, ktorý písala Lucia”, informuje Martin. “Pri počúvaní ľudoviek si človek uvedomí, že to, že pretrvali desiatky rokov, nie je náhoda, že majú v sebe naozaj niečo mimoriadne. Rozhodli sme sa trochu s nimi experimentovať a priniesť ich v aktuálnej tanečnej úprave. S výsledkom sme spokojní a máme aj mimoriadne pozitívne ohlasy od všetkých, čo s nami spolupracovali alebo časť filmu videli”, dodáva.

Zdroj: Hanička a Murko

Zaujímavé je aj množstvo hlasov, ktoré budeme na DVD v pesničkách počuť. “Haničku od začiatku spieva Simona Bartosová. Keď sme začínali, bola na základnej škole, teraz je stredoškoláčka”, informuje scenáristka a režisérka filmu Lucia Zimanyiová. “Murko bežne nerozpráva, je to kocúr. Ale keďže tento príbeh má čarovný nádych (preto ten názov Kúzelný kvet), bude v ňom Murko veselo rozprávať hlasom známeho dabingového herca Petra Krajčoviča. A Peťo bude v niekoľkých pesničkách aj spievať”, dodáva.

A nebude to jediný spievajúci herec na DVD, v ktorom, mimochodom, vystupuje neuveriteľných 36 bábkových zvieratiek. Tie vedú profesionálni bábkoherci, ale hlasy im vo väčšine prípadov prepožičali populárni dabingoví herci. Budeme počuť aj Bibianu Ondrejkovú, Luciu Siposovú, Danicu Jurčovú, či Romana Ferienčíka. “Števo Martinovič, Michal Hudák či Peter Rúfus sa tiež zapojili do dabingu, ale “ich” zvieratká vo filme nespievajú”, smeje sa Lucia. “Dabing aj spev všetkých veľmi bavil, mnohí dabovali bábky po prvý raz v živote a veľmi si to užili. Veríme, že to je na výsledku počuť”, dodáva.

Zdroj: Hanička a Murko

Vo filme hrá dôležitú rolu aj scénická hudba. Martin na nej spolupracoval s Mariánom Čurkom, ktorý skladá hudbu do viacerých televíznych formátov už dlhé roky. “Keďže Kúzelný kvet je celovečerná rozprávka, chceli sme, aby v nej bola aj plnohodnotná scenická hudba, ktorá posilňuje atmosféru jednotlivých scén a emócie, ktoré jednotliví hrdinovia prežívajú”, dopĺňa Martin.

Keďže epidémia COVID 19 zasiahla aj koncertovanie Haničky a Murka a z 15 jarných koncertov ich samostatného turné stihli odohrať len 4 (a z jesenných žiadny), chcú autori potešiť svojich detských fanúšikov aspoň online. Pripravili preto online kinopremiéru svojej rozprávky Kúzelný kvet. Uskutoční sa v piatok 27.11. na joj.sk. Film ostane v archíve až do nedeľnej polnoci. Vstupenky si fanúšikovia môžu kúpiť v sieti Predpredaj.sk. Kto si film bude chcieť pozrieť aj neskôr, môže si ho kúpiť na DVD, ktoré vychádza 27.11.2020.

