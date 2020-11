Nižšie ceny energií a čistejšie ovzdušie: Transformácia energetiky s modelom 4-D

V nadväznosti na ciele EÚ si aj Slovensko stanovilo svoje priority ohľadom znižovania emisií a zvyšovania energetickej efektívnosti. Tie však vyžadujú viac než len úpravu legislatívy. Chce to koncepčnú zmenu fungovania energetiky, ktorá umožní tieto ciele nielenže splniť, ale možno aj predčiť. V kombinácii so správnym riadením môžu výrazne klesnúť aj ceny energií.

Strategickým cieľom Energetickej politiky Slovenska je do roku 2035 „dosiahnuť konkurencieschopnú nízkouhlíkovú energetiku, zabezpečujúcu bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie za prijateľné ceny s prihliadnutím na ochranu odberateľa a trvalo udržateľný rozvoj”. Aby sme to dokázali, musíme začať naplno využívať všetky dostupné technológie a možnosti. Dobrou správou je, že inováciu svetových rozmerov máme rovno pod nosom. Je „Made in Slovakia”, využíva umelú inteligenciu a integruje princípy modelu 4-D. Stojí za ňou spoločnosť FUERGY.

Čo je model 4-D a ako pomôže v energetickej transformácii?

Hnacími silami energetickej transformácie by podľa odborníkov mali byť Dekarbonizácia, Decentralizácia, Digitalizácia a Deregulácia. Z toho vyplýva aj označenie 4-D.

Dekarbonizáciu zrejme netreba nijako špeciálne objasňovať. Na to, aby sme odvrátili klimatickú katastrofu, musíme radikálne znížiť množstvo uhlíka a skleníkových plynov vypúšťaných do atmosféry. Energetika je pritom jedným z najväčších znečisťovateľov ovzdušia. Pomôcť môžeme zapájaním obnoviteľných zdrojov energie a postupným rušením uhoľných elektrární.

Decentralizácia počíta s tým, že akýkoľvek zdroj energie, či už je to solárna strecha na rodinnom dome, veľký solárny alebo veterný park, je neoddeliteľnou súčasťou jedného celku. Výroba energie tak nie je závislá na niekoľkých veľkých centralizovaných elektrárňach, ale na viacerých menších zdrojoch s adekvátnym energetickým úložiskom. Tie sú schopné pokrývať veľkú časť lokálnej spotreby, čím sa podstatne zvyšuje flexibilita siete.

Digitalizácia umožní každému zdroju energie, odbernému miestu, batérii alebo zariadeniu zdieľať dáta potrebné na efektívne riadenie výroby a spotreby energie. A to všetko bez zbytočných strát a s vysokou mierou automatizácie.

Deregulácia je poslednou súčasťou skladačky. Zabezpečuje, aby bol každý subjekt za svoje aktivity férovo odmeňovaný, a tak motivovaný aktívne sa podieľať na celkovej výrobe a spotrebe energie.

Toto nie je žiadne sci-fi. Aj dnes už máme k dispozícii technológie, ktoré idú ruka v ruke s modelom 4-D. Obnoviteľné zdroje energie, batériové úložiská, umelá inteligencia, Internet vecí alebo smart elektrické merače sa navzájom výborne dopĺňajú a ich vhodným prepojením sa môžeme k vytýčeným cieľom výrazne priblížiť.

Ako môže vyzerať 4-D v praxi?

Ako bolo naznačené, zmena musí nastať od základov. Potrebujeme systém, ktorý bude rešpektovať všetky 4-D a riadiť energiu a všetky zapojené technológie efektívne. Jedným takým je aj smart riadenie od FUERGY.

Táto slovenská spoločnosť vyvinula vlastný softvér poháňaný umelou inteligenciou, ktorý zbiera údaje o výrobe a spotrebe energie z dostupných zdrojov, analyzuje ich a samostatne rozhoduje o tom, či sa vyrobená zelená energia spotrebuje, uskladní, prípadne či je vhodnejšie ju odčerpať zo siete, alebo využiť z batérie.

Každú technológiu schopnú vyrobiť alebo spotrebovať energiu vníma ako samostatnú jednotku, no ovláda ju v rámci jedného veľkého celku alebo agregovanej podmnožiny. Smart riadenie následne zabezpečí, aby boli všetky zdroje využité na maximum, a aby bola vyrobená energia aj efektívne spotrebovaná.

Odstránenie zbytočných strát a dobre načasovaný tok energie sa napokon premietne do značných finančných úspor. Aj tie sa generujú od základov – na úrovni dodávky energie. Riadenie FUERGY má však dokonalý prehľad o tom kto, kedy a ako sa podieľal na dosiahnutej úspore. Podľa toho je každý subjekt patrične odmenený.

Slovensko si razí cestu k lacnejšej energii

Medzinárodná energetická agentúra v októbri potvrdila, že sa vďaka rapídnemu poklesu cien technológií za posledných desať rokov stali fotovoltické elektrárne vo väčšine krajín trvalo lacnejšími ako nové uhoľné alebo plynové elektrárne a produkujú historicky najlacnejšiu energiu. Agentúra tiež uvádza, že vedúce krajiny v inštalovaní obnoviteľnej energie majú v zásade najlepšie schémy na podporu solárnych technológií a najjednoduchší prístup ku kapitálu na ich nákup.

Aj Slovensko má v záujme podporiť výrobu z obnoviteľných zdrojov. Pripravuje sa preto na významné zmeny, ktoré implementujú do energetiky aj spomínaný model 4-D. Zmenou legislatívy chce vytvoriť rámec na zavedenie nových pojmov, akými sú agregácia, batériové úložiská alebo energetické spoločenstvá a podporiť tieto zmeny významným podielom finančných prostriedkov z pripravovaného plánu obnovy.

Ak naviac skombinujeme účinnú schému podpory a priaznivé legislatívne podmienky s technológiou, ktorá výrazne urýchľuje ich finančnú návratnosť, dostaneme účinný nástroj na prechod k čistej energetike s potenciálom dosiahnuť sektorovú zmenu a naplniť ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov.

Zaujímavá investícia aj pre súkromný sektor

Do obnoviteľných zdrojov smerujú svoje finančné prostriedky viaceré významné firmy, fondy a ropné spoločnosti, ako napríklad Google, Shell alebo BP. Konzultačná spoločnosť Frost & Sullivan odhaduje, že počas nasledujúcich 10 rokov dosiahnu investície do obnoviteľnej energie celosvetovo približne 3,4 bilióna dolárov (2,9 bilióna eur), z čoho 2,72 bilióna dolárov pôjde do veternej a solárnej energie. Investície pôjdu aj do podpory decentralizácie, pričom sa zvýšia z 53,14 miliardy dolárov v roku 2019 na predpokladaných 92,54 miliardy dolárov v roku 2030.

Aj slovenský súkromný sektor vidí v obnoviteľných zdrojoch veľký potenciál. V októbri tohto roku bol spustený koncept Energia ako služba, ktorého partnerom sú Slovenské elektrárne – energetické služby. Fotovoltiku so smart batériovým úložiskom od FUERGY ponúkajú na prenájom.

Z tohto revolučného konceptu pritom profituje každý. Smart riadenie úložiska a lokálnej výroby energie od FUERGY sa stará o rýchlu návratnosť investície, ktorá pri veľkokapacitnom batériovom úložisku môže byť už aj na úrovni 2,4 roka. Pre dodávateľa energie Slovenské elektrárne – energetické služby je tak nákup batérií a obnoviteľných zdrojov a ich následný prenájom finančne zaujímavou investíciou. Zároveň vďaka nej modernizuje svoju ponuku služieb a uspokojí rastúci záujem o zelenú energiu. Zákazník, ktorý si od Slovenských elektrární fotovoltiku a úložisko prenajme, získa lacnejšiu energiu a možnosť vyrábať vlastnú zelenú energiu bez akýchkoľvek počiatočných nákladov a starostí s údržbou. Z konceptu vyťaží aj samotná elektrická sieť, keďže smart batéria dokáže eliminovať výkyvy v napätí a stabilizovať celú prenosovú sústavu.

Obnoviteľná energia sa tak stáva nielen ekologickou, ale aj finančne zaujímavou alternatívou, ktorú si dnes môže dovoliť takmer každý. A ak podiel zelených zdrojov vieme zvýšiť už dnes, potom akákoľvek zmena v legislatíve v prospech zelenej energie môže už iba akcelerovať možnosti, ktoré FUERGY alebo koncept Energia ako služba ponúka.

