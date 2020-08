Ako to vyzerá v srdci jemenskej tragédie, porozpráva lekár bez hraníc Tomáš Šebek

Pomáhal pri živelnej katastrofe na Haiti, ocitol sa vo vojnovom konflikte v Afganistane, zažil náročné podmienky Južného Sudánu a jeho posledná misia ho zaniesla do Jemenu, kde už päť rokov zúri vojna. Český chirurg a lekár bez hraníc Tomáš Šebek v stredu 16. septembra v bratislavskom Ateliéri Babylon priblíži svoje zážitky a skúsenosti z miesta, ktoré bolo len pred pár rokmi turistickou destináciou.

“Kalašnikov je v Jemene niečo ako doplnok k oblečeniu,” hovorí oceňovaný lekár, ktorý pôsobí ako všeobecný chirurg v pražskej Nemocnici Na Františku.

“Jemen sužuje vojnový konflikt od jari 2015. Stoja v ňom proti sebe dve strany a dvaja prezidenti, obaja si nárokujú vládu. Do toho je zainteresovaný aj rad okolitých veľkých štátov, a navyše tam operuje Al-Káida, takže v hre je veľa ambícií a napätia,” približuje Šebek, ktorý ako člen medzinárodnej organizácie Lekári bez hraníc pôsobil na Haiti, v Kundúze v Afganistane, v Agoku na pomedzí Sudánu a Južného Sudánu a naposledy v Jemene. Svoju skúsenosť z misií popísal v blogoch, ktoré vyšli aj knižne. “Mesto Sanaa v Jemene bolo nedávno turistickou destináciou, pripadáte si tam ako v európskej krajine, ale naokolo je vojna. Tam si uvedomíte, že stačí hrozne málo, aby sa to tu zvrtlo, a že my máme obrovské šťastie,” dodáva. Aj napriek každodennému hrmeniu streľby, všadeprítomnej hrozby cholery, operácii ťažko postrelených detí a nedostatku spánku sa Šebek na svojej jemenskej misii snažil pozorovať bežný život, ktorý sa skrýva pod vojnovým závojom.

Návštevníkom počas svojej prednášky dovolí nahliadnuť do jemenskej nemocnice, spoznať lokálne podmienky aj organizáciu Lekári bez hraníc a dozvedieť sa z prvej ruky o mieste, kde sa odohráva v súčasnosti najväčšia humanitárna katastrofa na svete.

