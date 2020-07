Zachráňme spolu LETO (život) na Slnečných jazerách

Medial Banana a Polemic

Zdroj: PR

Aj tak by sa dal pomenovať projekt, do ktorého sa pustila SPRÁVA CESTOVNÉHO RUCHU Senec. Chce ním obnoviť tradíciu Slnečných jazier, na ktorých sa pri západoch slnka ozývala hudba nejedného z najznámejších interpretov. Nie nadarmo tieto krásne jazerá niesli pri svojom zrode názov “Slovenské Tahiti”, ktorý by chceli tento rok opäť oprášiť a priniesť vám absolútnu SKA REGGAE smršť v podobe úspešných kapiel Polemic a Medial Banana.