Bude Sit Down s Veronikou rodinný biznis?

Veronikina talk show Sit Down s Veronikou je aktuálne – ako všetky ostatné hromadné podujatia – pozastavená. V online svete však žije veľmi aktívne. Od začiatku karantény Veronika okamžite naskočila na obľúbenú vlnu livestreamov a na sociálnej sieti dvakrát do týždňa vysielala naživo s bývalými či budúcimi hosťami. Okrem toho pravidelne vychádzajú podcasty či videozáznamy z odohratých predstavení.

„Livestreamy boli pre mňa zaujímavým zážitkom. Občas nekooperovala technika, takže to nebolo bez problémov, ale bola to cesta ako ostať ako-tak v kontakte s našimi skvelými divákmi. V tomto sú sociálne siete skvelé a karaténna doba to ukázala v plnej kráse. Tešila som sa, že sme sa spojili s našimi bývalými, aj budúcimi hosťami Sit Downu s Veronikou, a myslím, že priestor na otázky na mňa ohľadom Sit Downu, budeme nechávať prostredníctvom livestreamu aj po skončení všetkých obmedzení,“ hovorí Veronika.

Zdroj: Sit Down s Veronikou

V nútenom domácom režime to síce bola príjemná alternatíva, avšak Veronike a jej tímu počas dvojmesačnej pauzy chýbal ten pravý, skutočný Sit Down. Dvaja zaujímaví ľudia na rozhovor a hudobný hosť – to sa na Instagrame zorganizovať nedá. Preto si povedali, že Sit Down s Veronikou, kde sa hostia stretnú a porozprávajú bez potreby nepreťaženej siete zorganizujú a naživo odvysielajú tak, ako by sa to udialo aj v bežnom prevedení – s jediným a zásadným rozdielom – bez divákov.

Hosťom Veroniky bude jedna z organizátoriek tohto projektu, Hana Koblišková, Matej Sajfa Cifra, ktorý má – podľa jeho vlastných slov - tento projekt veľmi rád a keď nie je hosťom, často ho môžete vidieť v publiku medzi divákmi. A kto bol párkrát na Sit Down-e naživo alebo ho aktívne sleduje vie, že hudobnou stálicou tohoto projektu je Robo Papp.

„Keďže by sme si nikdy nedovolili ohroziť kohokoľvek, všetky predstavenia sme zrušili a nové, v plnej účasti divákov, zatiaľ naplánovať nevieme. Preto sme zvolili formu Sit Downu Online. Nebude to klasika ako ho poznáme a beriem to ako veľkú výzvu. Bez divákov si to úplne zatiaľ predstaviť neviem, viem ale, že hostia budú exkluzívni, a že preberieme veci, ktoré verím, doteraz nezazneli. S Hankou sa budeme rozprávať nielen o minulosti, súčasnosti a budúcnosti Sit Downu, ale aj o jej inšpiratívnom príbehu manažérky, rozhlasáčky, obchodníčky a skvelej dámy, ktorá zvláda tristo úloh naraz a všetci v jej okolí to obdivujeme. Dúfam, že mi dá nejaké tipy ako na to. S Matejom príde reč na život moderátora, ako sa zmenil a zmení v pokaraténnom čase, ale aj o humore a veciach, momentoch, či ľuďoch, ktorí ho na jeho ceste formovali. Veľmi sa na tento modifikovaný Sit Down teším a verím, že si ho diváci doma užijú. V čase ako teraz je dôležité reagovať pružne a flexibilne na situácie ako prichádzajú, a dúfam, že Sit Down online bude správnym krokom. Nikdy sme sa nebáli skúšať nové veci, veď napokon sa hovorí - kto sa bojí, nech nejde do lesa. A my teda ideme a plnou parou! Snáď nám naši diváci, ktorí sú úžasní, budú dôverovať aj tentokrát.“

Z Veroniky sa stala ostrieľaná moderátorka, ktorá hostí svojho manžela a so smiechom hovorí, že jej dcéra raz bude na vstupe kontrolovať lístky. Kto vie, možno o pár rokov bude Sit Down s Veronikou naozaj rodinný biznis.

Lístky na živé vysielanie nájdete tu: https://bit.ly/sitdownonlinemaj

