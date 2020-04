6. ročník behu pod záštitou svätého Floriána bude tentokrát virtuálny!

Zdroj: Parasport

To tu ešte nebolo! Floriánsky beh bez bariér bude tento rok virtuálny! Jeho aktuálnu podobu organizuje Občianske združenie PARASPORT24, aby nepretrhol krásnu tradíciu. Poďte si od 15. apríla do 3. mája zabehať a zapojíte sa tak do pomoci tým, ktorí to potrebujú. Výťažok zo štartovného poputuje na pomoc ľuďom s hendikepom a sociálne slabším rodinám, ktorým OZ Parasport24 pomáha už od roku 2006. Virtuálne tento rok pobežia aj Zuzana Vačková Juraj Bača či Celeste Buckingham.