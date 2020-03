Populárna televízna talkshow Sedem vyráža na turné po Slovensku

„Bola som súčasťou Sedmičky dlhé roky, ale platí to aj presne naopak. Sedmička je rovnako mojou súčasťou. Našla som v nej pre seba tú správnu stoličku, na ktorej sa mi sedí veľmi pohodlne,“ priznala moderátorka Vacvalová.

V show predvedú svoj humor a pohotové komentáre Milan Lasica, Oľga Feldeková a Ján Snopko. Podľa moderátorky to bude oproti štúdiu neporovnateľný rozdiel! „Je to ako by ste konečne mohli niekomu napísať list, a nie iba telegram! A nezanedbateľný rozdiel je aj v tom, že v divadle pred vami sedia diváci, ktorí prišli za vami dobrovoľne a rovnako dobrovoľne spolupracujú,“ dodala Elena.

Nenechajte si ujsť neopakovateľné vtipné postrehy a komentáre na udalosti z domácej i zahraničnej politiky, spoločnosti a všetkého, čo život prináša. Okrem humoru štvorice protagonistov programu čaká na divákov aj atraktívny hudobný hosť. Celé turné 7edem bez záruky a viac info nájdete TU.

Informácie a predaj vstupeniek:

Dátum Mesto Vstupenky

4.4.2020 Prešov, Kino Scala z pohodlia domova na predpredaj.sk/ Kino Scala

5.4.2020 Košice, GES Club z pohodlia domova na predpredaj.sk/ GES Club

23.4.2020 Nové Zámky, Irish Castle club Irish Castle club

24.4.2020 Nitra, Nájomná jednotka 210 z pohodlia domova na predpredaj.sk

26.4.2020 Trenčín, Piano club z pohodlia domova na predpredaj.sk/Piano club

