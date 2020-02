Bude naozaj ťažšie získať hypotéku? Poradíme, ako na to!

Od začiatku roka preto Národná banka Slovenska sprísnila pravidlá, ktoré majú ochrániť zákazníkov s nižším príjmom, aby im prílišné zadlženie v prípade zhoršenia ekonomickej situácie nerobilo problémy so splácaním. Zmeny sa týkajú predovšetkým „povinnej rezervy“. Pocítia ich len tí, ktorí idú pri žiadosti o úver so splátkami takpovediac „na doraz“, či nemajú na investíciu do nehnuteľnosti k dispozícií vlastné úspory. Odborníci na hypotéky z VÚB banky, ktorá hypotekárny ošiaľ na Slovensku spustila a je jedným z lídrov na trhu, však konštatujú, že táto zmena sa väčšiny žiadateľov nedotkne.

Ako zistiť, či vám postačuje príjem?

Najjednoduchšie je prísť sa poradiť do banky. V ktorejkoľvek pobočke VÚB alebo v hypotekárnom centre vám presne spočítajú, akú maximálnu hypotéku viete získať bez problémov. Aby ste si overili akú hypotéku budete môcť v banke získať, požiadajte o hypotekárny certifikát, ktorým sa môžete preukázať predávajúcemu alebo realitnej agentúre. Nemusíte mať ešte vybranú nehnuteľnosť na kúpu bývania. Výška hypotéky uvedená v hypotekárnom certifikáte je stanovená na základe kritérií, ktoré si stanovuje banka. Tento certifikát platí až tri mesiace a je zdarma.

Zdroj: Foto: Shutterstock ​

VÚB má pre vás niekoľko dôležitých rád

TIP 1: MOŽNOSŤ DOFINANCOVANIA HYPOTÉKY

Ak nemáte nasporené peniaze a výška schválenej hypotéky nebude postačovať na kúpu vysnívaného bytu, prípadne na zariadenie, môžete požiadať VÚB o pôžičku s výhodným úrokom.

TIP 2: ZNÍŽTE SI POPLATOK ZA KATASTER

Celý proces podania žiadosti o hypotéku ste úspešne zvládli a hypotéku máte schválenú. Podpísané úverové a záložné zmluvy je potrebné odovzdať na kataster. Vo VÚB si nemusíte robiť starosti, banka to vybaví za vás.

Za podanie návrhu na vklad je potrebné počítať s poplatkom na katastri. Poplatok si znížite, ak pred návštevou katastra vyplníte na stránke www.katasterportal.sk dokument o zamýšľanom vklade a pripojte ho k návrhu na vklad.

TIP 3: NEZABUDNITE NA POISTENIE

Pred čerpaním úveru je dôležité zabezpečiť poistenie nehnuteľnosti. Poistenie nehnuteľnosti vrátane poistenia úveru a domácnosti vám takisto vedia zariadiť priamo vo VÚB jednoducho aj v rámci úverovej zmluvy. Nemusíte chodiť do poisťovne a vybavíte všetko na jednom mieste v banke. Zriadením poistenia sa zabezpečíte pred nepredvídateľnými životnými situáciami.

TIP 4: MYSLITE NA BUDÚCNOSŤ

Pri vybavovaní hypotéky myslite aj na finančnú rezervu, ktorá by vám mala pokryť dočasné výpadky príjmu v prípade nepredvídaných udalostí. Mala by byť vo výške minimálne troch mesačných splátok alebo mesačného príjmu. Vyhnete sa tak problémom so splácaním úveru.

- reklamná správa -