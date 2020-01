Rozhovor o praktických radách a tipoch pre rodičov malých lyžiarov

Akých lyžiarov učíte najčastejšie? Sú to deti?

V najväčšom rozsahu vyučujeme deti v predškolskom veku (4 – 6 rokov). Práca s deťmi je náročná, vysoko zodpovedná ale veľmi motivujúca a podnecujúca. Deti sa učia veľmi rýchlo, dokážu napredovať míľovými krokmi. Pre inštruktora je vždy veľkou výzvou získať si dôveru detského klienta a stať sa jeho kamarátom, ktorého bude rešpektovať. Pokiaľ sa to nepodarí, lekcia sa neuskutoční, prípadne jej efekt bude zanedbateľný. Vlastná výučba je vedená vo forme hier, zábavy s prevahou ukážok pred komentárom. Deti majú veľmi dobre rozvinutú schopnosť napodobňovať. No treba spomenúť, že máme klientov všetkých vekových kategórií. Lyžovanie je šport vhodný takmer pre všetkých bez ohľadu na vek. Výnimku nepredstavovali ani klienti začiatočníci v dôchodkovom veku, ktorí si lyžovanie obľúbili.

Od akého veku odporúčate začať s lyžovaním?

Na túto otázku často odpovedáme rodičom. Nie je možné jednotne pre všetky deti určiť rovnakú vekovú hranicu. Závisí to najmä od ich schopností, ktoré sú v nízkom veku medzi deťmi značne rozdielne. Je zbytočné sa s výučbou ponáhľať a riešiť ju pod nátlakom, čo môže u detí následne vyvolať ťažko odbúrateľný strach a nechuť k lyžovaniu. Podľa nášho názoru nie je vhodné, ak na lyže postavíme dieťa vo veku nižšom ako 3 roky. Zo skúseností pozorujeme, že optimálnym vekom pre väčšinu sú 4 roky, kedy sa deti stávajú vnímavejšími, komunikatívnejšími, dokážu sa viac sústrediť a udržať svoju pozornosť. Pozitívne vplýva na výučbu aj skutočnosť, ak dieťa navštevuje predškolské zariadenie. V prípade výučby snowboardingu je lepšie začať vo vyššom veku, od 6 rokov. Pri výučbe začiatočníkov v predškolskom veku odporúčame preferovať individuálne lekcie, pred lekciami skupinovými.

Sú v oblasti výučby lyžovania nejaké novinky?

Za posledné roky došlo k výrazným zmenám v technike a filozofii lyžovania. Stačí si len pozrieť video profesionálnych lyžiarov z pred niekoľkých rokov a porovnať ho so súčasnosťou. Pri väčšine z nás to rozhodne vyvolá úsmev na tvarí. Za tieto zmeny sa výrazne podpísali lyžiarsky výstroj, ktorého vývoj aj naďalej napreduje a takisto trendy určované celým lyžiarskym priemyslom. Tieto skutočnosti sa prirodzene premietajú aj do metodík výučby lyžovania, ktoré sú pre inštruktorov štandardom pri vedení lekcií. Slovenské lyžiarske školy zväčša vychádzajú z rakúskej metodiky, ktorá je považovaná za jednu z najstarších na svete. Existuje množstvo lyžiarskych techník a štýlov, preto je mylný názor toho, kto si myslí, že lyžovanie je nudný a fádny šport. Veľký boom v súčasnosti zaznamenáva skialpinizmus, v zahraničí je to telemark, mladšie generácie vyhľadávajú lyžovanie vo voľnom teréne (freeride) alebo lyžovanie v snowparkoch (freestyle).

Absolvujú inštruktori počas svojej kariéry nejaké dovzdelávanie? Ak áno, je to povinné alebo dobrovoľné?

Každý, kto sa chce stať inštruktorom lyžovania alebo snowboardingu musí úspešne absolvovať akreditovaný kurz pozostávajúci z teoretickej a praktickej časti. Tieto kurzy sú spravidla organizované dvakrát v roku. Okrem toho sa inštruktori v pravidelných 4-ročných intervaloch povinne zúčastňujú tzv. doškoľovacích kurzov zabezpečovaných organizáciami akreditovanými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde je overovaná ich spôsobilosť a súčasne sú oboznamovaní zo zmenami a novinkami vo výučbe lyžovania. Po absolvovaní doškoľovania je inštruktorovi predlžená platnosť jeho licencie na ďalšie 4 roky. Podľa platných právnych predpisov (Zákon o športe č. 440/2016 Z. z.) je inštruktor považovaný za športového odborníka. Okrem toho organizujeme v našej lyžiarskej škole Snow Academy mimo čas výučby tréningy, ktorých cieľom je neustále sa zlepšovať a vzájomne si vymieňať nadobudnuté skúsenosti.

Poskytujete v Snow Academy aj iné služby okrem výučby? Napr. poradenstvo ohľadom správneho výberu výstroja,…?

V súčasnosti je našou prioritou výučba lyžovania a snowboardingu. Každý klient, bez ohľadu na to či ide o dieťa, dospelého, začiatočníka alebo pokročilého či skúseného lyžiara je jedinečný. Sme pripravení výučbu dynamicky prispôsobiť špecifickým schopnostiam a požiadavkám klienta. Pokiaľ ma byť výučba čo najefektívnejšia a príjemná, nie je možne priebeh a organizáciu lekcie striktne paušalizovať. Nakoľko nosnú časť našej klientely tvoria deti, máme pre ne pripravené aj zábavné atrakcie v podobe jazdy na odrážadlách s lyžami, pri vhodných podmienkach jazdy na motorovom snežnom skútri a pod. V minulosti sme klientom ponúkali okrem výučby služby ski test centra. Mali tak možnosť testovať a porovnávať vlastností lyží vybraných renomovaných značiek. Naši inštruktori sa často stretávajú s otázkami klientov smerujúcich k výberu vhodného lyžiarskeho výstroja. Tento druh poradenstva považujeme za samozrejmosť.

Máte pripravené aj nejaké novinky na túto zimnú sezónu? Viem, že minulú sezónu ste mali v Snowparadise Veľká Rača jeden špeciálny deň, kedy ste dali pre všetkých záujemcov hodinovú lekciu zadarmo. Malo to úspech? Plánujete to zopakovať?

Túto sezónu máme v pláne podporiť výučbu vo forme skupinových lekcií, ktoré budú ponúkané za zvýhodnených cenových podmienok. Taktiež máme záujem „oživiť“ výučbu snowboardingu, ktorý je dlhodobo v úzadí. V minulej sezóne sme verejnosti ponúkli možnosť využiť bezplatnú výučbu, čo sa stretlo s pozitívnym ohlasom. Klientov táto možnosť milo prekvapila a prijali ju s nadšením. Sme pripravení v tomto formáte pokračovať aj naďalej a pokiaľ nám to všetky podmienky umožnia, budeme tieto dni pravidelne zaraďovať do našej ponuky.

Máte nejakú pikošku z výučby? Majú lyžiari aj nejaké špeciálne požiadavky?

Najviac zábavy inštruktor zažíva s detskými klientmi, ktorí neraz preveria schopnosti inštruktora po všetkých jeho stránkach. Inštruktor sa tak ocitá nielen v pozícii učiteľa lyžovania, ale je aj kamarátom, či dokonca babysitterom so zodpovedajúcim servisom. Klienti často prichádzajú s konkrétnou predstavou, ako by chceli lyžovať. Poniektorí sú netrpezliví a snažia sa proces výučby neúmerne zrýchľovať. Vtedy je na inštruktorovi, aby správne odhadol schopnosti klienta a nastavil výučbu tak, aby bola v plnej miere bezpečná a primeraná. Osobne som sa stretol s prípadom kedy mi dieťa odmietlo podať ruku len preto, že moja rukavica bola roztrhnutá. Inštruktorovi môže nabúrať priebeh výučby aj taká drobnosť ako sú farby tanierikov na lyžiarskom vleku. Každý malý lyžiar ma svoju obľúbenú farbu. Deti sú a rovnako budú najnáročnejšími, ale aj najvďačnejšími klientmi Snow Academy.

Stáva sa, že sa vám každoročne vracajú klienti a chcú techniku lyžovania ešte doladiť?

V priebehu sezóny nás navštívia desiatky klientov. Máme aj takých, ktorí sa k nám už niekoľko sezón pravidelne vracajú a požadujú rovnakého inštruktora. Prevládajú skôr začínajúci lyžiari alebo mierne pokročilí, ktorí majú záujem sa naďalej zlepšovať. K našim stabilným klientom patria aj celé rodiny, kde sa postupne učia lyžovať rodičia aj ich deti. Lojalitu našich klientov považujeme za významné meradlo ich spokojnosti. Pre nás je to hodnotná satisfakcia a signál, že naša práca má opodstatnenie a zmysel.

Je ešte niečo, čo by ste na záver chceli spomenúť?

Lyžovanie je jedným z najpopulárnejších zimných športov, ktorý má na Slovensku dlhodobú tradíciu a stabilné miesto v športovom odvetví. Aj vďaka terajším špičkovým výsledkom slovenských reprezentantov je možné pozorovať vzrastajúcu popularitu lyžovania. Na lyžiarskych svahoch tak pribúda vyšší počet lyžiarov. Tento trend vítajú lyžiarske strediská, lyžiarske školy, predajcovia športových potrieb a celá lyžiarska verejnosť. Zvyšujúci sa počet lyžiarov na svahoch predpokladá u každého lyžiara vyššiu mieru vzájomného rešpektovania sa, ohľaduplnosti a dodržiavania predpísaných pravidiel. Podstatná časť zranení lyžiarov súvisí s nezvládnutím techniky jazdy a precenením svojich síl a schopností. Správnym šírením osvety a výučbou lyžovania pod dohľadom kvalifikovaných inštruktorov je možné uvedené negatíva potláčať. Ovládanie Bieleho (lyžiarskeho) kódexu a jeho dodržiavanie by malo byť „povinnou výbavou“ každého lyžiara. Každý z nás sa chce vrátiť z lyžovačky zdravý, plný zážitkov a bez zranení. Poslaním lyžiarskej školy Snow Academy je prispievať k popularizácii lyžovania (snowboardingu), k zvyšovaniu bezpečnosti lyžiarskej verejnosti na lyžiarskych svahoch a podporovať aktívne trávenie voľného času deti a mládeže v horskom prostredí. Na Slovensku prevláda názor, že lyžiarska škola je len pre začínajúcich lyžiarov a deti. Kvalitná lyžiarska škola je ale pripravená poskytnúť služby aj pokročilým, resp. skúseným lyžiarom, ktorí majú záujem zdokonaľovať, prípadne osvojiť si novú lyžiarsku techniku.

Snowparadise Veľká Rača je rodinné lyžiarske stredisko, ktoré ponúka výborné služby pre deti aj dospelých. Pre deti je v prevádzke detská lyžiarska škôlka Snehové kráľovstvo. Nachádza sa v časti Dedovka, medzi zjazdovkami Košariská 1 a Košariská 2. Je v nej dopravný pás, dva detské lanové vleky a prekážková dráha s rozprávkovými figúrkami. Usilovných lyžiarov v škôlke pravidelne navštevuje maskot Macko Račko a jeho kamarátka Marguška a učia detičky tanečnú choreografiu na hymnu Snowparadise. V škôlke prebieha počas celej zimnej sezóny množstvo udalostí a detských súťaží. Na každej akcii dostávajú deti sladké dobroty a v súťažiach vyhrávajú krásne ceny. V škôlke sa tiež nachádza výborná aktivita s názvom SNOWTUBING – zjazd z kopca na gumových kolesách. Užijú si ju nielen deti ale aj rodičia či starí rodičia. Učiť deti lyžovať môžete vy (bezplatne) a ak si na to netrúfate, v stredisku sú dve lyžiarske školy s certifikovanými inštruktormi. Nájdete tu tiež požičovňu lyží, skiservis a mnoho ďalších kvalitných služieb.

