myhive Polus Towers menia meno na myhive Vajnorská

Značka myhive spoločnosti IMMOFINANZ je na Slovensku prítomná už vyše roka. Za ten čas sa jej podarilo dosiahnuť takmer plnú obsadenosť v oboch vežiach. Koncept myhive je založený na filozofii komunít, ako napovedá už samotný názov. Včelí úľ dokonale symbolizuje túto medzinárodnú koncepciu: dynamickú, živú komunitu s mnohými príležitosťami na výmenu informácií a nápadov. V rámci tohto smerovania myhive zorganizoval už 18 networkingových podujatí pre svojich nájomcov a ich približne 3 500 zamestnancov.

Zdroj: Polus Towers

Nový myhive

Zmena mena oboch kancelárskych budov bola strategickou súčasťou predstavovania značiek spoločnosti IMMOFINANZ na Slovensku. Len nedávno IMMOFINANZ úspešne ukončil proces modernizácie nákupného centra VIVO! Bratislava, ktoré bolo pôvodne známe ako Polus City Center. VIVO! Bratislava sa dnes môže pochváliť 170 obchodmi, ktoré sa rozprestierajú na ploche 36 000 metrov štvorcových. Do rodiny VIVO! taktiež pribudli viacerí noví nájomcovia.

Zdroj: myhive Polus Towers

Donedávna nákupné aj kancelárske priestory spájalo meno Polus, ale od januára tento názov definitívne patrí minulosti. Táto zmena pomôže lepšie zadefinovať kancelársky koncept myhive na Slovensku a odlíšiť ho od sesterského nákupného konceptu VIVO!.

Zdroj: myhive Polus Towers

Zmena mena však nie je všetko. „myhive tento rok plánuje ešte efektívnejšie napĺňať potreby našich klientov. Zakladáme si na pohostinnosti, príjemnej atmosfére a inteligentnej infraštruktúre, ktorá poskytuje možnosti relaxu, nákupov či parkovania. Od tohto roka začíname ponúkať aj flexibilné nájmy, čím ešte viac vychádzame v ústrety klientom,“ vysvetľuje komunitný manažér myhive Peter Šoltis a dodáva: „K myhive v neposlednom rade patrí aj prosperujúca komunita, ktorá podporuje spoluprácu medzi nájomcami. Preto pracujeme na tom, aby sme im mohli ponúknuť ešte viac akcií, kde sa môžu stretávať.“

-reklamná správa-