Exkluzívna správa: Metóda, vďaka ktorej sa naučí po anglicky každý Slovák!

– Študovali ste angličtinu niekedy v minulosti?

– Angličtinu som už predtým študovala na jazykových kurzoch, no moje každodenné povinnosti mi bránili prispôsobiť sa hodinám, ktoré sa konali v konkrétny čas na konkrétnom mieste. Mnohí z nás tiež predtým verili, že angličtinu nebudeme vôbec potrebovať.

– Čo vás podnietilo k tomu začať sa učiť anglicky švajčiarskou metódou?

– Stále častejšie som sa však začala ocitať v situáciách, kedy som v práci musela hovoriť anglicky. Klienti prichádzali a hovorili anglicky, pýtali sa, no nerozumela som im a ani som im nedokázala rozumne odpovedať. Cítila som sa skutočne nepohodlne a zahanbene, tak som sa rozhodla naučiť anglicky čo možno najskôr. Nemala som čas znovu navštevovať kurzy, ktoré sú koniec-koncov aj drahé! Na internete som sa dočítala, že ľudia majú so Švajčiarskou metódou dobré skúsenosti. Príležitosť naučiť sa anglicky v krátkom čase bez toho, aby ste vyšli z domu, a v čase, ktorý vám vyhovuje, sa mi pozdávala výhodná.

– Ako prebiehalo učenie?

– Na internete som sa prihlásila do programu, ktorý som okamžite získala prostredníctvom e-mailu. Bolo skvelé, že som ho mohla využívať prostredníctvom počítača, alebo dokonca aj telefónu, a že som si mohla vybrať, kedy sa mu vo voľnom čase budem venovať. Švajčiarska metóda mi pripadala veľmi nezvyčajná, ale funguje to! Je to efektívnejšie ako kurzy, na ktorých, keď niečo prepočujete alebo nerozumiete, nič nepochopíte a už s tým nedokážete nič urobiť. Tu si môžete všetko opakovať, koľko chcete, kým tomu neporozumiete. Všetky hodiny boli dobre premyslené a zaujímavé, no to hlavné je, že som sa po každej cítila čoraz sebaistejšie.

– Ako by ste ohodnotili svoju angličtinu po dvoch týždňoch?

– Po prvých troch hodinách som zbadala skutočné zlepšenie. Teraz dokážem po anglicky povedať, vysvetliť a rozumieť všetkému, čo potrebujem. Už sa nebojím, že poviem niečo nesprávne, pretože pokiaľ ide o moju zručnosť používať angličtinu, nadobudla som potrebnú sebaistotu. Takže som skutočne šťastná a anglicky hovorím pri každej príležitosti.

– Čo by ste odporučili tým, ktorí s výukou angličtiny ešte nezačali?

– Dnes je angličtina potrebná v každej oblasti. Čoskoro pochopíte, prečo je Švajčiarska metóda taká jedinečná a jednoduchá. Neváhajte – objednajte si program a začnite konečne hovoriť anglicky!

Prejdite na stránku Swisslanguages.com a získajte program výučby angličtiny hneď teraz!

Pozor! - Na prvých 99 záujemcov čaká prekvapenie, tak sa poponáhľajte a navštívte stránku Swisslanguages.com hneď teraz!

- reklamná správa -