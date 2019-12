Sexuálne neúspechy v zimnom období: Takto chlad škodí potencii!

Nízke teploty môžu vplývať na krvné cievy, ktoré dodávajú krv do končekov prstov na rukách a nohách, ale aj do pohlavných orgánov. Chlad môže spôsobiť, že ich citlivosť sa výrazne zníži. Ako dosiahnuť zlepšenie potencie v zimnom období?

Chlad ovplyvňuje erekciu aj dosiahnutie orgazmu

Winter penis alias “fenomén studený penis” chráni mužov pred tepelnými stratami. Robí to tak, že teplo presúva do potrebnejších častí tela, teda tam, kde sa nachádzajú najdôležitejšie orgány. Utrpí však (nielen) mužská sexualita. Muži si pri pohľade do zrkadla môžu uvedomiť, že pod vplyvom klesajúcich teplôt sa veľkosť ich “pýchy” mení.

Chlad má však aj ďalšie negatívne dopady. Dosiahnutie erekcie u mužov (aj orgazmu u žien) môže byť pod vplyvom chladu obtiažnejšie. Dôvodom je, že v záujme zachovania energie pracuje “telo proti nám”. Prirodzene sa zníži prietok krvi a môže sa čiastočne obmedziť prítok do pohlavných orgánov.

Zlepšenie potencie v niekoľkých krokoch

Ako teda zvrátiť účinky studeného počasia:

cvičenie a aktívny metabolizmus - muži, ktorí sa venujú cvičeniu niekoľkokrát do týždňa, majú aktívny metabolizmus. Vďaka tomu lepšie odolávajú fenoménu studeného penisu, pretože majú lepšiu zásobu testosterónu; podpora správnej funkcie penisu - niektoré vitamíny, minerály, aminokyseliny, ale aj bylinky majú pozitívny vplyv na podporu sexuálnych funkcií: zinok prispieva k udržaniu normálnej hladiny mužského pohlavného hormónu v krvi, kotvičník zemný podporuje tvorbu mužského pohlavného hormónu, sexuálnu túžbu, libido a celkový výkon; doplnky na podporu sexuálnej kondície a vitality - na trhu existujú doplnky výživy na potenciu, ktoré priaznivo ovplyvňujú sexuálny život muža (napr. laboratórne testované Zerex Ultragold); dostatok spánku - je rozhodujúci pre udržanie hladiny testosterónu, čo tiež ovplyvňuje erekciu a schopnosť mať sex.

Nenechávajte voľnú ruku počasiu, aby sa takto pohrávalo s vaším intímnym životom. Už predsa viete, aké zbrane možno v tomto boji použiť - spánok, cvičenie, doplnky či vitamíny. Nech sú aj studené dni horúce!

