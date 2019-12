Skladateľ Hans Zimmer sa stal oficiálnym tvorcom zvukov pre elektromobily

Hans Zimmer: „Máme výnimočnú možnosť zmeniť jazdu na elektrický pohon vo vozidlách na očarujúci zážitok s výnimočným zvukovým sprievodom. Teším sa na výzvy spojené so skladaním zvukov pre nové elektrické modely. Vývoj nových zvukov pre BMW Vision M NEXT a spolupráca s Renzom Vitalem, zvukovým majstrom značky BMW, boli pre mňa inšpirujúcimi a novými zážitkami.”

BMW Sound Designer Renzo Vitale a koncept vozidla BMW Vision M NEXT v akustickej komore. Zdroj: BMW

Renzo Vitale a Hans Zimmer v jeho štúdiu, v ktorom skladá známe diela pre hollywoodske filmy, predstavili svoje najnovšie dielo: zvuk, ktorým budú čisto elektrické a plug-in hybridné vozidlá značky BMW oznamovať vodičovi, že sú pripravené na jazdu. Zvuk sa dostane do sériových vozidiel už v roku 2020.

Renzo Vitale: „Komponovanie zvukov nám dáva možnosť vyvolávať vo vozidlách pozitívnu emóciu. Tento nový štartovací zvuk spustí radostné očakávanie elektrickej jazdy. Stane sa to hneď po tom, keď vodič nastúpi do vozidla a stlačí štartovacie tlačidlo.”

Pracovný stôl Hansa Zimmera v jeho štúdiu v Los Angeles: Zimmer tu vytvoril prvé zvuky pre BMW spolu s Renzom Vitaleom. Zdroj: BMW

Ticho pri jazde na elektrickú energiu sa často spomína ako najväčšia výhoda elektrickej mobility. Avšak s nárastom dojazdu na elektrickú energiu sa zväčšuje odstup od emotívneho zážitku na sedadle vodiča. Pod označením BMW IconicSounds Electric vznikne ponuka vizionárskych zvukov pre budúce elektromobily značky BMW.

Hudobné nástroje v štúdiu Hansa Zimmera v Los Angeles. Zdroj: BMW

Spoločnosť BMW Group vyvíja zvuky pre elektrickú mobilitu už približne desať rokov. Už v roku 2009, pri predstavení testovacej flotily vozidiel MINI E, začali jej akustický odborníci s prácami na umelo vytváranom zvuku, ktorý by zabezpečil lepšie vnímanie vozidla so sotva počuteľným pohonom. Pri začiatku predaja modelu BMW i3 sa do ponuky prvkov dodávaných na želanie dostala možnosť voľby akustickej ochrany chodcov.

Tento zvuk sa odvtedy ďalej vyvíjal v súlade s novými legislatívnymi požiadavkami a v súčasnosti tvorí súčasť štandardnej výbavy všetkých plug-in hybridných a elektrických vozidiel značky BMW. Požiadavky na zvukovú ochranu chodcov ako aj moment, kedy má byť aktívna, sa vo svete rôznia. Zámerom počas vývoja bolo vytvoriť dôležitú výstražnú funkciu bez toho, aby rušila chodcov. Posádka si zároveň vo vozidle užíva vysoký akustický komfort.

