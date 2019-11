V Štátnom divadle Košice sa Dorotka vydá na cestu k Čarodejníkovi OZ

Do Štátneho divadla Košice vstúpi v piatok 29. novembra svetoznáma rozprávka Čarodejník z krajiny OZ. Výpravná baletná inscenácia choreografa a režiséra Giorgia Madiu je poslednou premiérou divadla v roku 2019 a zároveň prvou premiérou baletu v jubilejnej 75. sezóne. Predstavenie podľa slávneho príbehu putovalo do Košíc z Berlína viac ako sedem rokov.

„Keď som pred ôsmimi rokmi videl túto rozprávku v Berlíne povedal som si, že ju chcem mať v Košiciach. Trvalo to dlhých sedem rokov. Sedem rokov rokovaní a vyjednávania. Berlínskeho Čarodejníka z krajiny OZ sme do Košíc preniesli v originálnej vizuálnej podobe. Podarilo sa nám zakúpiť originálne kostýmy z Berlína, čo sa týka scény, ideme v pôvodnej podobe, ktorú sme prispôsobili podmienkam košického divadla. Je to predstavenie, ktoré nie je určené len deťom, ale aj rodičom. Je to zaujímavo spracovaný známy príbeh, v ktorom sa na javisku prepájajú staré dobré rozprávky s dnešným moderným svetom. Je to titul rodinný, ktorý zabaví všetkých, troj aj osemdesiatročných. Teším sa, že môžeme Čarodejníka z krajiny OZ ponúknuť našim divákom a verím, že bude mať úspech,“ hovorí riaditeľ košického baletu Andrii Sukhanov.

Baletnú adaptáciu slávnej rozprávky do Košíc prináša režisér a choreograf Giorgio Madia. Rodák z Milána, debutoval ako baletný sólista v rodnom meste v slávnej La Scale. Neskôr pôsobil vo významných baletných súboroch - San Francisco Ballet, Béjart Ballet Lausanne, Zurich Ballett, Royal Ballett Brussel a ako sólista Parížskej opery dokonca absolvoval po boku slávneho Rudolfa Nureyeva svetové turné. Za svoje baletné diela dostal niekoľkokrát ocenenie „Zlatá maska“ v Poľsku, či označenie „Choreograf posledných rokov“ v Taliansku v roku 2011.

Zdroj: Joseph Marčinský

„Filozofia príbehu je jednoduchá: Cesta je cieľ. S trochou srdca, rozumu a odvahy sa dá všetko zvládnuť. Nezáleží na tom kde, najlepšie je doma. Ak človek vie, kde to je, možno „len jednoducho“ v ňom samom. Dorotka, ako malý vodca, s jej priateľmi strašiakom, drevorubačom a levom, sa vydávajú na cestu k čarodejníkovi z krajiny OZ. Títo štyria priatelia zvládnu všetky tie bláznivé dobrodružstvá len preto, lebo sa spoliehajú na svoj inštinkt a nie preto, že rozmýšľajú o tom, čo by bolo najmúdrejšie, najláskavejšie alebo najodvážnejšie. Jednoducho to urobia, vďaka vnútornému pocitu a v pravý moment. Nie je to len o tom, že sa na seba spoliehajú, ide o oveľa viac. Vzájomne sa inšpirujú tým, že prebúdzajú talenty, ktoré v každom driemali,“ hovorí Madia o svojom Čarodejníkovi z krajiny OZ.

Zdroj: Joseph Marčinský

Keď Frank Baum v roku 1900 vydal svoju knihu Čarodejník z krajiny OZ netušil, čo všetko spôsobí. Jeho príbeh o putovaní Dorotky so zvláštnymi priateľmi sa napokon v prvej polovici 20. storočia stal americkým mýtom, ktorý pred niekoľkými rokmi prekonal azda len Harry Potter. Baumova rozprávka spôsobila prevrat v divadle, ale aj vo filme, a postavy z nej hrali za posledných vyše sto rokov najväčšie hviezdy amerického šoubiznisu. „Dorotka je malé rebelské dievča, ktoré chce zažiť dobrodružstvo. Široko ďaleko okolo seba nemá nikoho, len tetu a uja, a svoje tri hračky. Ale vždy sa dokáže zabaviť aj sama. Všetko ju poteší, nikdy sa nenudí. A keď sa nakoniec nechtiac dostane do sveta OZ, tak zažije svoje veľké dobrodružstvo,“ hovorí o hlavnej postave Dorotky jedna z jej predstaviteliek v košickom predstavení Nina Ravasová. Ako dodáva, na tejto postave sa jej páči všetko. „Ja mám v sebe stále to veľké dieťa. Nebolo pre mňa ťažké sa do tejto postavy vžiť. Navyše som si počas skúšok užila spolu s kolegami veľa zábavy,“ dodáva Ravasová.

Zdroj: Joseph Marčinský

Prenos inscenácie z Berlína do Košíc je ťažkou skúškou aj pre ľudí, ktorí sú v zákulisí každého divadelného predstavenia. „Kostýmy máme originálne, ušité v Berlíne. Celý vizuál predstavenia je rovnaký, len sme ho museli adaptovať pre podmienky nášho divadla, ktoré je iné ako Staatsballet Berlin. Videá premietame novým projektorom, a obraz nebeží len v pozadí, ale jeho poloha sa mení. Scéna sa pohybuje a s ňou aj všetko ostatné. Celé predstavenie kladie veľké nároky na ľudí v zákulisí – technikov, osvetľovačov, stavačov a ďalších. Bolo to náročné, ale verím, že to na premiére a aj na ďalších reprízach vypáli úplne dokonale,“ hovorí riaditeľ baletu Andrii Sukhanov.

Hudobným podkladom pre baletnú rozprávku sa stali skladby ruského skladateľa Dmitrija Šostakoviča, kostýmy do predstavenia navrhol Bruno Schwengel spoločne s Giorgiom Madiom. V titulnej postave Dorotky uvidia diváci okrem Niny Ravasovej aj Natalyu Kushch, Tetianu Lubsku a Vladu Shevchenko, v postave Čarodejníka OZ sa predstavia Mariano Covone, Kostiantyn Brandler a Aleksander Skopintsev. Strašiaka Strachopuda stvárnia Davide Covone, Mariano Covone, Marcel Medvecz, Plechového drevorubača Sergii Iegorov, Peter Rolik a Gennaro Sorbino a Leva Bojka Viktor Mikulišin, Gennaro Sorbino a Martin Bányai. V ďalších postavách sa predstavia sólisti a členovia zboru Baletu Štátneho divadla Košice.

