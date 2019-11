Blíži sa Cashb(l)ack Week! Prezradíme, ako môžete nakúpiť vianočné darčeky ešte výhodnejšie

Zajtra, 29. novembra 2019 je Black Friday, sviatok všetkých nadšencov nakupovania. Je úvodom do každoročného predvianočného nákupného obdobia a je preslávený najmä veľkými zľavami a výpredajmi. Ak však chcete ušetriť ešte viac, ako iba kúpou zľavneného tovaru, prečítajte si nasledujúce riadky.

Slováci milujú výpredaje. Svedčí o tom aj skorší prieskum medzinárodného nákupného spoločenstva Cashback World, podľa ktorého viac ako tretina slovenských zákazníkov (35,5 %) už v minulosti využila tento deň na nákup vianočných darčekov. Najväčšia časť zákazníkov (43,3 %) sa orientovala na nákup spotrebnej elektroniky, za ktorou nasledovala kúpa oblečenia a obuvi (34,5 %) a hračiek (11,2 %). Zdroj: Cashback World

Vymeňte Black Friday za výhodnejší Cashb(l)ack Week

Ak patríte aj vy medzi nadšencov nakupovania a chcete pred Vianocami nakúpiť ešte výhodnejšie, urobte si namiesto Black Friday rovno Cashb(l)ack Week! Čo to znamená? Že v období od 29. novembra do 6. decembra nakúpite v zľave u niektorého z partnerských predajcov medzinárodného nákupného spoločenstva Cashback World a k tomu získate ešte aj cashback. A to nie je všetko. Pri kúpe tovaru získate aj tzv. Shopping points, teda body, ktoré môžete využiť na výhodné zľavy pri svojich ďalších nákupoch. „Vďaka cashback karte alebo aplikácii Cashback App vydanej nákupným spoločenstvom Cashback World môžete aj za zľavnený tovar získať späť ešte ďalšie percentá zo zaplatenej sumy. Tie sa vám pripíšu na váš bankový účet vždy, keď výška cashbacku dosiahne aspoň 10 eur,“ vysvetľuje Darina Žišková, konateľka spoločnosti myWorld Slovakia, prevádzkovateľa medzinárodného nákupného spoločenstva Cashback World.

Vianočné darčeky v podobe elektroniky, oblečenia, obuvi, hračiek alebo akéhokoľvek iného tovaru v rámci Cashb(l)ack Week môžete výhodne zakúpiť osobne v predajniach ktoréhokoľvek zmluvného predajcu Cashback World na Slovensku alebo online na cashbackworld.com. Niektorí z nich avizujú až 80-percentné zľavy! Zákazník medzinárodného nákupného spoločenstva Cashback World má celkovo k dispozícii približne 140 000 zmluvných predajcov v 48 krajinách sveta, takže je z čoho vyberať.

Kúpu si premyslite a potom konajte rýchlo

Výhodou je, že oproti Black Friday, ktorý trvá iba jeden deň, Cashb(l)ack Week prebieha celý týždeň (29. november – 6. december). Budete tak mať dostatok času si svoj výber premyslieť, porovnať ceny od rôznych výrobcov a vybrať si tú najvýhodnejšiu kúpu. A potom už treba konať. Skladové zásoby mnohých predajcov sa v tom období rýchlo míňajú, a preto netreba váhať pridlho.

Jedinou podmienkou na využitie uvedených nákupných výhod je členstvo v Cashback World. Ak ešte nie ste členom, môžete sa zadarmo zaregistrovať na cashbackworld.com alebo priamo u jedného zo zmluvných predajcov. Registrácia je bezplatná.

O Cashback World

Medzinárodné nákupné spoločenstvo Cashback World ponúka atraktívne nákupné výhody (Cashback a Shopping Points) zákazníkom, ktorí chcú ušetriť pri svojich nákupoch v kamenných obchodoch použitím Cashback karty alebo online. Okrem toho ponúka predajcom jednoduchý a inovatívny vernostný program, ktorý im umožní stať sa súčasťou tohto nákupného sveta. Cashback World je v súčasnosti aktívny na 48 trhoch. 14 miliónov jeho zákazníkov členov si užíva nákupné výhody u približne 140 000 obchodných partnerov na celom svete.

-reklamná správa-