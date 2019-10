Poznáte chute Slovenska?

Klasické korbáčiky, poctivé vajíčka, ale aj syry okorenené štipkou chilli či zakysanky. To všetko sa rodí v slovenských regiónoch pod rukami šikovných lokálnych výrobcov, ktorí tradičné receptúry neraz inovujú a dopĺňajú novými chuťami.

Tradičné aj nové syrové chute

Takým prípadom je i Farma Východná v regióne Liptov, kde vznikajú tradičné, ale aj exkluzívne zrejúce syry. Ich špeciálny syr Syrošík tiež vyvinuli priamo na tomto ekologickom hospodárstve. „Syrošík vyrábame tradičnou metódou z kravského mlieka. Čili sme zvolili ako zaujímavý kontrast k lahodnej chuti syra. Je určený pre fajnšmekrov, ktorí radi spoznávajú nové chute a neboja sa experimentovať,“ prezrádza tajomstvá syrov z Farmy Východná Marián Magyar.

Zdroj: Kaufland

Vedeli ste, čo sú zázrivské vojky? Sú to unikátne syrové nite, ktoré sa takto môžu nazývať len v Zázrivej a vyrábajú ich napríklad v rodinnej firme Syrmix. Katarína Košarišťanová zo Syrmixu hovorí: „Vyrastali sme v rodine, ktorej výroba tradičného korbáčika bola neodmysliteľnou súčasťou. Takto si privyrábali naši rodičia, ktorí sa to naučili od tých svojich a teraz v tejto tradícii pokračujeme aj my. Nebola to ľahká cesta, a na jej začiatku sme ani len netušili, že z malej výrobničky v rodinnom dome raz vyrastie firma, ktorá dnes zamestnáva viac ako 40 zamestnancov a vyrába približne 70 druhov rôznych syrových výrobkov.“

S Mliekarňou Kopanice Selce ste sa zase zrejme stretli vďaka ich jogurtom či zakysankám. Ich výrobky sú veľmi kvalitné aj vďaka vlastným dojniciam. „Spoluprácu s Kauflandom hodnotíme pozitívne, nakoľko ide o dlhoročného spoľahlivého odberateľa, ktorý má možnosť posunúť našu značku výrobkov medzi takmer všetkých obyvateľov Slovenska,“ tvrdí Tomáš Čulík z mliekarne.

Zdroj: Kaufland

Z regiónov na celé Slovensko

Hoci tieto výrobky vznikajú v malých obciach a regiónoch, nachádzajú si svoj zaslúžený priestor i v obchodných reťazcoch. Jedným z tých, pre ktorých je podpora slovenských a aj regionálnych dodávateľov kľúčová, je Kaufland. Aktuálne v rámci tohto projektu spolupracuje so 67 regionálnymi dodávateľmi. Keďže ide o malých výrobcov, počas roka sú ich výrobky dostupné iba v predajniach v regióne svojho pôvodu. Regionálny sortiment nájdete v 64 predajniach Kaufland. Reťazec však teraz pripravil špeciálny týždeň, kedy bude vybrané výrobky od vybraných regionálnych dodávateľov možné nájsť v predajniach po celom Slovensku.

Zdroj: Kaufland

Takže ak ste doteraz mali pocit, že viete, ako chutí Slovensko, nechajte sa prekvapiť výrobkami z regiónov. Navyše, zakúpením výrobkov od slovenských výrobcov podporíte našu domácu produkciu.

A ešte jedna výzva na záver. Ak poznáte šikovného regionálneho výrobcu alebo ním dokonca ste, dajte o tom vedieť Kauflandu a ponúknite svoje výrobky zákazníkom jedného z najväčších obchodných reťazcov. Všetko potrebné sa dozviete na tejto stránke.

