Charizmatický Štefan Štec ide na turné: Ako hostia vystúpia aj Peter Bič a Ivan Tásler!

Obľúbený propagátor rusínskych tradícií a ľudových piesní Štefan Štec ide na turné. Tentoraz to však bude čosi naozaj výnimočné. Nádherné rusínske ľudovky zaspieva v novom šate, ktorý im dali takí hudobníci ako Eddie Stevens z Veľkej Británie či Ľubica Čekovská.

Štefan bude spievať v sprievode svojej skvelej kapely Fajta a ako hostia vystúpia Peter Bič Project, Ivan Tásler, kapela Hrdza alebo strhujúce speváčky Margetky zo Šumiaca. Turné štartuje v Košiciach už 6-ho novembra.

Prezývajú ho aj rusínskym Karlom Gottom, no Štefan Štec už dokázal, že je absolútny originál. Známy propagátor rusínskych tradícií sa chystá za fanúšikmi spolu so svojou skvelou kapelou Fajta. Tentoraz opäť ponúkne výnimočný program.

„Piesne som vybral, samozrejme, rusínske, ale siahol som aj po piesňach spoza hraníc Slovenska, ktoré sú zaujímavé melodikou a obsahom. Skúšame nové prístupy k spracovaniu tradičnej piesne, takže sa chystajú nové aranžmány so špičkovými hudobníkmi. Pripravili sme niečo v spolupráci s hudobným producentom Eddiem Stevensom z Veľkej Británie, s Ľubicou Čekovskou, s Petrom Bičom a v neposlednom rade s Dominikom Maniakom z mojej kapely Fajta. No a ďalšou novinkou je, že som niektoré piesne textoval ja, takže som si vyskúšal aj túto polohu. Na turné však nebudú chýbať ani piesne, ktoré majú ľudia radi, takže bude to pestré a je sa na čo tešiť,“ vraví Štefan Štec.

Zdroj: archív Štefana Šteca

Umelec s nezameniteľným hlasom si na koncerty pozval aj hostí a to nielen z oblasti folklóru.

„Zavolal som si hudobníkov, s ktorými v poslednom období spolupracujeme, páči sa nám ich tvorba a jednoducho ich máme radi. Som veľmi rád, že na turné prijali pozvanie kapely Peter Bič Project a Hrdza, ale tiež Ivan Tásler a strhujúce speváčky Margetky zo Šumiaca. V každom meste sa predstaví niekto iný, takže každý koncert bude neopakovateľný,“ dodáva Štefan Štec.

Štefan prerazil vďaka talentovej televíznej relácii a svojím krásnym hlasom a oduševnením sa mu podarilo pre rusínskej tradície nadchnúť davy ľudí. Mladého umelca to veľmi teší.

Zdroj: archív Štefana Šteca

„Vôbec som nečakal, že ľudia budú na moje pesničky takto pozitívne reagovať aj za hranicami nášho regiónu. Po letných koncertoch, ktoré som mal po Slovensku, napríklad v Banskej Bystrici, či v Trenčíne sa však ukázalo, že ľudia si naše pesničky dokonca spievajú a naučili sa aj texty, čo je úplne fantastické. A v podstate aj trochu zvláštne, keďže sa snažím vyberať piesne, ktoré sú menej známe a možno aj trochu exotické. V každom prípade mám z toho brutálnu radosť,“ uzavrel Štefan Štec.

Štefan Štec zaujal vo folklórnej šou RTVS „Zem spieva“. Pôsobí ako redaktor národnostného rusínskeho vysielania v RTVS v Košiciach. Lístky na koncerty si môžete kúpiť v sieti Predpredaj.sk.

Štefan Štec & Fajta TOUR Jeseň 2019

06.11.2019 Košice - Historická radnica

09.11.2019 Bratislava - Atelier Babylon

16.11.2019 Prešov - Kino Scala

24.11.2019 Zvolen - DK Podborová

07.12.2019 Snina - Dom kultúry

- reklamná správa -