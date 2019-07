Keď ich nechcú na televízne obrazovky, pôjdu radšej pod holé nebo!

Herecká divadelná improvizačná show PARTIČKA vystúpi v exkluzívnej zostave pod holým nebom! Partia hercov okolo Dana Dangla vyrazí v lete na vystúpenia na amfiteátroch a vezmú si so sebou aj dvoch úplne nečakaných hostí.

Herci a herečky z Partičky si dlhodobo udržujú svoj vzťah s fanúšikmi v rôznych kombinovaných zostavách. Niekoľkokrát ročne sa vyberú na slovenské turné a pripomenú sa v rôznych kútoch a kulturákoch svojim verným fanúšikom. A je ich požehnane. Naposledy vypredali vianočnú šnúru v priebehu niekoľkých dní.

Zdroj: Partička

Čo ale stále obľubuje a užíva si hŕstka fanúšikov v divadlách, to si nemôžu pozrieť na vlastné oči diváci pred televíznymi obrazovkami. Aj napriek pretrvávajúcej popularite a fenoménu, ktorý aj po niekoľkých rokoch na ľudí funguje, kompetentní v slovenských televíziách nereagujú a PARTIČKA si stále nevie nájsť priestor vo vysielacej štruktúre žiadneho komerčného, ani verejnoprávneho vysielateľa. Markíza, ako domovská televízia tejto zábavnej show, zatiaľ jej návrat neohlásila a prechod do konkurenčnej TV JOJ by bol asi veľkým prekvapením.

Na českej televízii PRIMA už funguje tento formát s jednou malou hereckou obmenou a s krátkou prestávkou viac než 7 rokov. V najnovšom formáte si populárni herci pozývajú do svojej show vždy jedného hosťa, ktorý im pomáha v improvizačných hrách. Podobnú zmenu pocítia aj diváci na amfiteátroch, kam sa divadelné zoskupenie chystá toto leto. A hostia to budú vskutku netradiční.

Do Trnavy zavíta zaimprovizovať si obľúbený moderátor FUN rádia Milan Junior Zimnýkoval a do Nitry zasa úspešný stand-up komik z partie Temné Kecy: Jerry Veľmajster Szabo. Ako sa popasujú s neľahkými úlohami v improvizačných hrách a či toto spestrenie vystúpení pomôže návratu Partičky na televízne obrazovky sa možno dozvedia fanúšikovia už túto jeseň. A možno aj nie?

Predstavenia partičky môžete vidieť 18.7. v Trnave a 20.7. v Nitre. Vstupenky zakúpite na Predpredaj.sk.

