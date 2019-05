Jaro Filip 70 - Veľmi osobný rozhovor s Jarom Filipom ml.

Dokáže si bravúrne robiť srandu sám zo seba, tvrdí, že je na 90% lenivý. Má rád otcovu tvorbu a stále sa na neho hnevá za to, že odišiel príliš skoro. Na nič sa nehrá a vždy je sám sebou – Jaro Filip ml..

OTEC

Čo ti ako prvé napadne pri myšlienke na otca, aký bol?

Nervák, v dobrom slova zmysle. Aj ja som dosť veľký nervák. No a potom si spomínam, že otec bol vždy neprítomný, hoci bol prítomný. Stále sa hnevám na otca, že odišiel tak skoro, nedokážem to ani po rokoch v sebe spracovať. V každom prípade bol dobrý človek.

SPOLUPRÁCA

Keď ste spolu robili v Rádiu TWIST, ty ako technik, otec ako moderátor, mali ste medzi sebou jasne dané, kto je šéf? Mohol si vstupovať do prípravy relácie?

S otcom neexistovala príprava, žiadna debata o téme. Všetko vznikalo za jazdy, v tomto som ja absolútne tápal. Robil som technika a to, že som párkrát „štekol“ na mikrofón, neznamená, že sme to pripravovali. Nemám v sebe komunikačné vlohy, čiže som si ani nevedel predstaviť, že by som mu týmto spôsobom sekundoval, nemám to v sebe. Musel som myslieť hlavne na to, aby som postláčal správne gombíky a otec riešil to svoje. Dodnes mám doma nahrávky rozhlasových relácií s otcom.

DOMOV

Bolo to iné v práci a doma? Čo si si z jeho prístupu k životu zobral.

Doma mal otec často od nás odstup. Žil a robil si svoje, zavrel sa do svojho sveta a my sme v ňom neboli. Tam ale mohol byť sám sebou. Všetko riešila mama a ja som to všetko vnímal ako dieťa. Ťažko povedať, ako by som to vnímal ako dospelý. Prirodzene boli aj situácie, keď som sa otcovi vzoprel, aj keď je pravda, že on nikdy nediktoval. Vďaka tomu, čo robil, bol doma vždy prítomne neprítomný.

Zdroj: Vladimira Pôbišová ​

HERECTVO

Jeho scény v Telecvokingu, v Apropo a ďalších televíznych programoch sa stali kultovými a stále patria k tomu najlepšiemu v oblasti humoru a satiry. Ako vnímaš túto jeho polohu?

Nepovažujem ho za typického herca. On bol prirodzený a preto zaujal. Nebol to ten typ afektovaného umelca a nikdy nemenil svoj imidž. Na mňa dnes veľmi veľa hercov pôsobí afektovane a neprirodzene. Otec bol autentický a tým pádom mu divák veril a rozumel. Vždy bol sám sebou a to sa mi na ňom veľmi páčilo. Ja by som však nikdy nemohol byť herec, mne by totiž herecký kumšt spôsoboval negatívne pocity miesto pozitívnych.

LENIVOSŤ

Nájdeš nejakú spoločné prepojenie s otcom v rámci jeho umeleckej dráhy?

Najväčšia umelecká dráha v mojom živote je jedna. Volá sa lenivosť. Ja som od prírody lenivý človek a všade, kde môžem, hľadám lenivosť. Z lenivosti vnikli neraz veľké veci a objavy a aj ja mám jeden taký vynález. Doma často ležím, lebo to je moja najobľúbenejšia činnosť, a pozerám na televíziu. Sledujem ju málo, keď tak spravodajstvo, alebo teraz hokej. Ale zistil som, že keď potrebuješ zmeniť polohu a otočíš sa, tak na televízor nevidíš. Preto som, ako človek, ktorý v kúpeľni netrávi viac času ako 1,5 minúty, usúdil, že nepotrebujem zrkadlo a položil som ho na opierku gauča a po pretočení na druhý bok som už videl na televízor bez problému. Keď to zbadala moja mama povedala „toto som ešte nezažila, takúto lenivosť“. Doteraz to zrkadlo pri sledovaní televízie používam a nie len ja.

Bol lenivý aj tvoj otec?

No jasné. A ako. Jeho dotlačili k činnosti hlavne horiace termíny. Vtedy vznikali jeho najlepšie veci.

HUDBA

Aký bol hudobný vkus vás oboch? Našli ste v hudbe niečo spoločné, čo vás spájalo viac, ako iná otcova tvorba?

My sme vedľa seba fungovali hudobne veľmi sporadicky a iba doma. Vždy som počúval prevažne heavy metal a doteraz je to tak. Otec niečo z toho akceptoval, niečo nie. Ale mali sme veľmi silné prieniky s otcom čo sa hudby týka. On „zabrdol do rockoviny“ a z hudby, ktorú mal rád on, som si zobral to konzervatívne a kvalitné. Nie som otvorený rôznym hudobným experimentom. Neodcudzujem ich, ale mám rád to svoje.

Počúvaš jeho hudbu?

Áno, mám veľa obľúbených skladieb od neho. Napríklad skladba Absolútne, ktorou zakončil svoj album a aj život. Ale je množstvo Lasicoviek a ďalších, ktoré mám rád.

Cítil si niekedy tlak okolia na teba v tom zmysle, že tvoj otec robil toto a robíš to aj ty?

Áno, presne, ale nechce sa mi na to odpovedať. Ja som ja a otec bol otec.

Na pódiu 24. júna 2019 o 19.30 v AXA Aréna NTC v Bratislave vzdajú hold Jarovi Filipovi vystúpením viaceré osobnosti slovenskej hudby, ktoré s ním spolupracovali. Medzi nimi spevák Richard Müller s vlastným výberom piesní zo šiestich svojich albumov, na ktoré mu hudbu napísal Jaro Filip. Ďalej hudobná zostava „Bolo nás jedenásť“, ktorá v súčasnosti v Štúdiu L+S vystupuje s týmto legendárnym albumom. Rovnako sa tu stretnú Milan Lasica, Michal Kaščák, Dorota Nvotová, Juraj Podmanický, Braňo Jobus, Tomáš Šedivý, Juraj Benetin, Martin Višňovský, Marek Minárik, Martin Valihora, Michal Žáček, Daniel Salontay, Gabriela Rybárová, Milan Adamec, Slavo Solovic a Peter Kaščák. Do tretice prispeje do hudobnej spomienky Teatro Fatal s Jakubom Usinym.

Vystúpenie bude doplnené vizuálnou projekciou pod režijným vedením Juraja Johanidesa, ktorá pripomenie archívne videoprojekcie z torby a života Jara Filipa.

Lístky na koncert sa dajú kúpiť na PREDREDAJ.SK.

Viac informácií o koncerte na www.drhorak.sk a FB Drhorak.

