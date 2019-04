Smolenice lakájú na diabolsky dobrý Bašavel

Zažite echtovnú letnú veselicu! Sprevádzať vás bude unikátna hudobná kombinácia Cigánskych Diablov, Roba Grigorova a Márie Čírovej. To všetko v čarovnom prostredí šľachtického parku pod Smolenickým zámkom.

Slovenská hudobná scéna je mimoriadne pestrá. Veľa našich umelcov si užíva potlesk aj na zahraničných pódiách, a tým nemyslíme len susedné Čechy. Dobrá hudba nepozná pravidlá, má veľa vrstiev a vyvíja sa. Festival Smolenické kultúrne leto presne v tomto duchu spája tri výnimočné hudobné prístupy do jedného koncertu.

Vzniklo tak originálne podujatie, ktoré svojou energiou rozprúdi hudobné leto v čarovných Smoleniciach. Už 29. júna 2019 sa na pódiu v prírodnom amfiteátri priamo pod zámockými hradbami vystriedajú famózni Cigánski Diabli, charizmatická Mária Čírová a zriedka vystupujúca legenda slovenskej hudby, Robo Grigorov.

Cigánski Diabli sú jedinečné hudobné zoskupenie a ich meno dobre poznajú aj v Európe. Ich orchester je odborníkmi považovaný za jeden z najlepších na svete vo svojej kategórii. Ich piesne sú originálne, prekvapivé a najmä dynamické a plné energie. Cigánske rytmy dopĺňajú žánre ako jazz, etno či flamenco.

Mária Čírová je na našej hudobnej scéne skutočný unikát. Ako názov jej veľkého hitu, aj ona patrí medzi speváčky, ktoré vypredávajú koncerty nielen kvôli hlasu a piesňam, ale silnej charizme. Z rádií ju počuť už neuveriteľných desať rokov a okrem spevu je tiež fantastickou klaviristkou.

Robo Grigorov je hudobník, ktorého milujú mladí aj skúsenejší poslucháči. Má za sebou úspešné spolupráce s Rišom Müllerom či Petrom Nagyom, ale aj so súčasnou hviezdou popovej scény Kristínou. Tí skôr narodení si ho pamätajú ako večného rebela. Jeho skladby sa kvôli kontroverzným textom v minulosti nemohli hrať. Grigorov je totiž okrem speváka aj fenomenálny skladateľ a slovami piesní tne do živého. Mária Čírová, Robo Grigorov a Cigánski Diabli to v Smoleniciach roztočia už 29. júna 2019.

Vstupenky sú dostupné na Predpredaj.sk. Zvýhodnené vstupné platí do 14. apríla, alebo na prvých 500 lístkov. Koncert je súčasťou festivalu Smolenické kultúrne leto. Okrem skvelej hudby a zábavy má však aj charitatívny rozmer. Tento rok venujeme 2% z ceny každého predaného lístka na liečbu malej Emky Krajčírovej. Na mieste sa tiež môžete tešiť na Kreatívny kútik Nadácie Adeli a projektu Hendikup. Príďte sa s nami zabaviť do Smoleníc a prispejte tým aj na dobrú vec.

