Čo všetko profesionáli kontrolujú, aby bol nákup jazdenky bezpečný?

Zdroj: AAA

Zrejme každý vie, že pred kúpou jazdeného auta je nevyhnutná kontrola jeho technického stavu. Avšak nie všetci to aj urobia. Navyše, časť kupujúcich ani netuší, že nie všetky podvody súvisia iba s technickým stavom vozidla a preverovať by mali oveľa viac vecí. Stočený odometer, automobil daný do zálohy, v exekúcii, sfalšovaná technická knižka či predaj vozidla bez vedomia druhého z manželov. To sú len niektoré z rizík, ktoré môžu veľmi rýchlo pokaziť radosť z nového vozidla. Profesionálny predajcovia preto investujú do kontrol áut milióny eur.