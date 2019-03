Mamička na plný úväzok prezrádza svoje tajomstvo: Ako sa zbaviť nadbytočných kilogramov rýchlo a efektívne!

Laura povedzte nám, ako sa zmenil váš život po tom, ako ste začali s programom MonacoFit.com?

Za najväčší objav považujem recepty na portáli MonacoFit.com. Ani som netušila, že toľko rôznych pokrmov možno pripraviť z veľmi jednoduchých surovín a môžu byť pritom tak chutné! Porcie jedál boli často prekvapujúco veľké. Dokonca sa ma manžel spýtal, či to je skutočne diéta. (smiech) Nikdy som to nenazývala diétou a ani som to za diétu nepovažovala. Jednoducho som konečne začala jesť oveľa zdravšie a tie správne jedlá.

Predtým som nerada varila. S aplikáciou MonacoFit.com som však túto nechuť prekonala, pretože príprava receptov je veľmi krátka a nezaberie viac ako 15 až 30 minút. Navyše si varím presne podľa chuti.

Ako ste sa v minulosti pokúšali udržať si peknú postavu? Chodili ste do posilňovne alebo ste skúšali jesť zdravšie?

Chodievala som do posilňovne, kde som mávala pravidelné cvičenia. Cítila som, že sa mi telo trochu spevňuje, avšak nepodarilo sa mi schudnúť. Sem-tam som vyskúšala nejakú z diét, ale výsledky dlho nevydržali.

Teraz si uvedomujem, že nie je možné dosiahnuť dobrý výsledok samotným športovaním bez toho, aby ste zmenili svoje stravovacie návyky. Samozrejme som mala hrubú predstavu o zdravom stravovaní sa a tých správnych surovinách. Nikdy som však nepoznala také recepty, ktoré by mi pomohli z týchto surovín pripravovať chutné jedlá. Takže som jedla, ako prišlo: zdravým spôsobom v rámci limitov. Skutočne chutné jedlá som však nachádzala iba v mestských reštauráciách, kam sa samozrejme nechodí každý deň.

Keby ste mali porovnávať MonacoFit.com s inými alternatívami, čo by ste o tejto metóde povedali?

Používanie MonacoFit.com je skutočne praktické a jednoduché! Aplikácia ponúka špičkové menu spolu s cvičeniami, ktoré som dokázala stihnúť vo voľných a chvíľach doma so svojím dieťaťom. Veľmi sa mi páčili videá s cvičeniami, pomocou ktorých som postupovala programom čo najpresnejšie.

Podarilo sa vám nájsť si čas na cvičenia uprostred každodenného zhonu?

Aj keď som na materskej dovolenke, čo si každý deň vyžaduje viac a viac sily i energie, cítim sa dostatočne nabitá energiou na prípravu jedál i na cvičenie. Vo všeobecnosti až tak veľa necvičím, čo len potvrdzuje fakt, že správna výživa je nakoniec najdôležitejším faktorom pri zbavovaní sa nadbytočných kilogramov.

Dosiahnuť vynikajúci výsledok sa vám už podarilo: schudli ste 8 kilogramov nadbytočnej hmotnosti. Ako sa vám podarilo motivovať samú seba, aby ste neprestali a pokračovali aj po tom, ako ste dosiahli výsledky?

Najkrajšou motiváciou pre mňa boli čísla na váhe každé ráno, kedy som videla, že hmotnosť neustále klesá. Samozrejme tomu pomohli aj veľmi chutné recepty. Aplikácia MonacoFit.com sa o mňa stará. Nemusím sa viac báť, že by sa vrátil čo i len kilogram naspäť, keď si dám nejaký ten zákusok navyše!

Čo by ste odporúčali tým, ktorí chcú začať na sebe pracovať, ale nedokážu sa k tomu odhodlať?

Odporučila by som im, aby to aspoň vyskúšali! Moje výsledky sú dôkazom, že MonacoFit.com je tou správnou voľbou!

