Slovensko má zasiahnuť robotizácia. V čom budú technológie na druhom mieste aj o 150 rokov?

Vedeli ste, že Slováci sú ohrození robotizáciou? Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pred pár dňami varovala, že spomedzi jej 35 členov je práve na Slovensku najvyššie riziko, že roboty nahradia ľudí. V snahe uľahčiť či spríjemniť nám život sa na trhu objavujú aj také technológie, ktoré sa doslova míňajú zdravému rozumu. Spomedzi množstva inovácií vybral odborník na IT technológie Ondrej Macko tie, ktoré toto kritérium spĺňajú do bodky.

Digitálna éra neustále posúva hranice ľudských možností. Každý rok prichádzajú na trh technologické vychytávky, s ktorými je ťažké držať krok. Množstvo technológií sa snaží nahradiť ľudí či dokonca ich cítenie. Odborník Ondrej Macko vybral tie najbizarnejšie, ktoré sa však ľudskému potenciálu nikdy nevyrovnajú, a to ani o 150 rokov.

Umelá inteligencia namiesto Van Gogha či Picassa

Skupina troch 25-ročných vedeckých nadšencov, ktorí si hovoria Obvious, vymysleli umelú inteligenciu, ktorá dokáže na základe algoritmu namaľovať obraz na plátno. Do programu nahrali 15-tisíc klasických portrétov, ktoré vznikli od 14. do 20. storočia. Podľa nich sa algoritmus naučil maľovať a vytvoril portréty fiktívnych ľudí. Podobizeň muža namaľovaného strojom bola predaná 26. októbra 2018 v New Yorku za 432-tisíc dolárov (381- tisíc eur). „Hoci súčasný trend je čoraz viac procesov automatizovať a nahrádzať ľudí buď robotmi alebo umelou inteligenciou, ľudský faktor bude stále ten, ktorý bude v širšom ponímaní nenahraditeľný. Tak ako napríklad umelecký maliar premietne do obrazu svoje pocity, umelá inteligencia nikdy ich nedokáže vyjadriť, pretože žiadne vnútorné cítenie nemá,“ opisuje rozdiel odborník na IT Ondrej Macko.

Skutočné objatie? Nie. Nafúknutá vesta za lajk na Facebooku

Emócie sú zdrojom energie a dávajú životu iskru. Vďaka nim sa človek dokáže zamilovať, rozhodovať sa, ale aj podávať výkony. Ako to bude s ľudskými citmi o 150 rokov, nikto nevie. Študenti z Massachusettského technologického inštitútu vymysleli virtuálny objímač „Like a hug“ v podobe vesty, ktorá by mala byť akousi náhradou citov. „Ak vám priateľ na Facebooku lajkne fotku, vaša vesta sa nafúkne a vy pocítite, ako by vás niekto objal,“ vysvetľuje techniku Macko. Žiaden virtuálny objímač však v budúcnosti nedokáže nahradiť skutočné ľudské objatie.

Chlpatý vankúš s chvostom na baterky namiesto mačiatka

Zmenu v budúcnosti môžu pocítiť aj milovníci domácich maznáčikov. Na najväčšom veľtrhu spotrebnej elektroniky CES v americkom Las Vegas v januári predstavili japonskí IT technici vankúš s mačacím chvostom s názvom Qoobo. Funguje na baterky a čím viac ho hladkáte, tým intenzívnejšie vám hladkanie vracia. „Vedci neustále vyvíjajú nové technológie, ktoré sa snažia nahradiť ľudí, ľudskú prácu, vyjadrenie citov či dokonca domácich miláčikov. Tie však nikdy nedokážu nahradiť človeka či zviera v celej jeho komplexnosti,“ doplnil Macko. Zdravý rozum nepustí – robotický vankúš vám nikdy nedá to, čo štvornohý priateľ.

Chutný steak pripraví mobilná apka

Víziou budúcnosti je aj to, že jedlo nie len v reštaurácii ale aj doma, bude variť robotický kuchár. Prvá robotická kuchyňa sa pýši vlastnosťami master chefa. Vyvíjali ho celých 12 mesiacov, pričom hlavnú úlohu zohráva dvojica kĺbových robotických rúk. Majú nahradiť tie ľudské, a to ich rýchlosťou, citlivosťou a pohybom. „Robot sa inšpiroval skutočným šéfkuchárom Timom Andersonom. Ovláda sa na zabudovanou dotykovou obrazovkou alebo aplikáciou v smartfóne. Bez problémov zvládne pripraviť akékoľvek jedlo. Aj keď nám technológie do veľkej miery môžu zjednodušiť život, správne namiešať všetky ingrediencie robot nedokáže,“ doplnil Macko s tým, že tú správnu iskru a chuť jedlu aj v budúcnosti dokáže dať jedine skutočný kuchár.

Pivné remeslo stlačené do malej kapsule

LG HomeBrew je mašinka, ktorá vám čoskoro dokáže aj doma uvariť päť druhov pív, medzi nimi aj ležiak plzenského typu. Funguje na princípe kapsúl, podobných ako pri káve. Zmestil sa do nich slad, kvasinky, chmeľový olej a aróma. Stav „domáceho pivovaru" si pritom budete môcť skontrolovať cez aplikáciu. Technológovia sú teda toho názoru, že poctivé pivné remeslo dokážu nahradiť strojom s jedným tlačidlom. Sú však na omyle. Pivo Gambrinus bude vždy o ľuďoch. „Výroba piva je umenie, ktoré žiadna kapsula nedokáže nahradiť. Každá z fáz výroby piva si vyžaduje svoj čas a správny postup, na ktorý dohliada sládok. Varenie, kvasenie, ležanie, filtráciu, stáčanie a kontrolu kvality nezastúpi kapsula,“ vysvetlil Macko.

Jeho slová potvrdzuje aj sládok Gambrinusu Pavel Zítek: „Stroje nikdy nebudú môcť plnohodnotne nahradiť zamestnancov pivovaru, ktorí k výrobe piva okrem vody, sladu a chmeľu pridávajú ešte jednu, najvzácnejšiu surovinu – svoje srdce. Práve oni starostlivo vyberajú a kontrolujú v príslušnom špecializovanom laboratóriu základné zložky a nevyhovujúce vrátia späť dodávateľom. Naša spoločnosť si zakladá na striktnom zachovaní chuťových a kvalitatívnych vlastnostiach piva. Pivo Gambrinus je výsledkom úsilia našich sládkov, ktorí zachovávajú tradičný recept už celé generácie a dodávajú tak nášmu pivu pôvodnú chuť a arómu. Sme takí už 150 rokov a inak to nebude ani v budúcnosti.“ Ku kvalitnému a príjemnému zážitku z piva okrem poctivej výroby neodmysliteľne patrí aj kombinácia správne skladovaného a načapovaného piva, čisté výčapné zariadenie, príjemná obsluha ale aj kuchyňa a prostredie, v ktorom si človek pivo vychutnáva. A to sa nezmení ani o 150 rokov.

