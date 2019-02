LEO ROJAS po prvýkrát na Slovensku v Bratislave!

Dokonalá symbióza tradičnej juhoamerickej hudby s prvkami etna a world music. Už čoskoro a to presne 14. 03. 2019 sa môžeme pripraviť na skvelý zážitok. Na Slovensku sa po prvýkrát predstaví skvelý ekvádorský inštrumentalista LEO ROJAS.

Je jeden z posledných domorodých juhoamerických indiánov a preslávil sa tým, že v roku 2011 vyhral v Nemecku talentovú súťaž „DAS SUPERTALENT“ – ide o nemeckú verziu súťaže Veľká Británia hľadá talent. Získal dve zlaté ocenenia za predaj viac než 200 000 albumov a jeho piesne žnú neskutočne veľký úspech na youtube.

V roku 2000 prišiel do Španielska a neskôr do Nemecka, kde dodnes žije. Zo začiatku sa živil ako pouličný hudobník, ale po výhre v už spomínanej súťaži odštartoval jeho hudobnú kariéru. Do svojej tvorby vnáša prvky tradičnej juhoamerickej hudby a využíva rôzne tradičné nástroje ako napríklad panová flauta, tradičné juhoamerické píštaly. Dodnes vydal 5 štúdiových albumov a jeho tvorba vychádza z jeho koreňov. Posledný album vyšiel v roku 2017 pod názvom Leo Rojas.

Jeho koncerty sú vždy veľkým hudobným zážitkom a nie sú určené len pre fanúšikov juhoamerickej hudby, etna a world music.

Ako hosť na tomto koncerte vystúpi domáca kapela Djembe picnic band. Členovia kapely na svojich koncertoch hrajú hudbu na afrických, arabských, austrálskych a indických hudobných nástrojoch, ale so slovenským srdcom a intuíciou.

Ich hudba prirodzene vznikla pri ohni a spájajú ju so slovenskými folklórnymi piesňami.

Za posledné dva roky hrali v lesoch, na hradoch, v kaštieli, na uliciach, na moste, v čajovniach, v kluboch, na festivaloch, na kruhovom objazde, na námestí SNP s folklórnym súborom. Povzbudzovali bežcov od Tatier k Dunaju a plavcov, ktorí plávali cez Dunaj, hrali aj pre jogínov a liečiteľov a naživo hrali v predstaveniach s parkuristami na hrade Beckov.

Príďte si vychutnať tento nezabudnuteľný zážitok a preniesť sa na jeho koncerte do inej dimenzie – oddychu, relaxu. Vstupenky zakúpite v sieti .

Zdroj: predpredaj

-reklamná správa-