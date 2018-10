Unikátny slovenský patent - stolička a fit lopta v jednom, sa predstaví na veľtrhu MODDOM!

Nezdravé sedenie je civilizačným problémom, ktorý človeka môže postupne pripraviť o zdravie aj radosť zo života. Spočiatku vás začne bolieť ruka, rameno, čoraz častejšie máte stuhnutú šiju a pri vstávaní vás pichne v drieku. O pár rokov je bolesť taká neznesiteľná, že si z práce pravidelne odbiehate posedieť aj do čakárne neurológa a chodíte na špeciálne rehabilitácie. Tento scenár sa vás však nemusí týkať.

Stoličky, ktoré eliminujú účinky nezdravého sedenia, nájdene v ponuke firmy Spinergo. Vďaka patentovanému a klinicky testovanému Move&Stop systému je sedenie na stoličkách Spinergo za každých okolností komfortné, pretože špeciálne sedadlá umožňujú pohyb do všetkých strán. Sedenie je dynamické, čím nepretržite posilňuje chrbtové svaly a tvaruje zdravé držanie tela. Jednoducho povedané, stolička sa dokáže prispôsobiť požiadavkám chrbtice.

Zdroj: Moddom

Pomôže aj ľuďom s poškodenou chrbticou

Pri sedení na stoličkách Spinergo, s ktorými sa môžete zoznámiť na www.spinergo.sk, sú svaly obopínajúce chrbticu stále aktívne, čo môže byť pre niekoho aj únavné. V riešení tohto problému spočíva unikátny patent Move&Stop. V prípade potreby môžete pohyb sedadla kedykoľvek zastaviť, čo odporúčajú aj odborníci. Podľa ich mienky, najzdravším spôsobom sedenia je pohyb sedadla počas dňa niekoľkokrát zastaviť približne na 20 minút prostredníctvom funkcie „stop“. Najmä v prvých dňoch sedenia na ergonomickej stoličke si telo potrebuje zvyknúť na nový spôsob sedenia. Námahu spojenú s dynamickým sedením však neskôr ocenia aj pacienti s poškodenou chrbticou alebo po operácii.

Zaujímavosťou je, že pri sedení neposilňujete len chrbtové, ale aj brušné svaly. Kým pri stoličkách s pevným sedadlom zaťažuje chrbticu celá hmotnosť tela, pri stoličkách Spinergo je hmotnosť rovnomerne rozložená. Ak budete sedieť tak, ako by ste nemali, stolička vás na to okamžite upozorní a sedenie vyrovná. Pozitívne zdravotné účinky ergonomických stoličiek preukázali aj klinické štúdie. Lekári hovoria o revolúcii v sedení a ich bývalí pacienti sa už na niekoľkohodinové sedenie nepozerajú ako neznesiteľnú súčasť života.

Zdroj: Moddom

Pre tých, ktorí okrem zdravia dbajú aj na estetickú stránku a pragmatické využitie vecí, vytvorili špecialisti niekoľko modelov stoličiek v rôznych farebných prevedeniach. Sortiment zahŕňa zdravé stoličky pre vrcholový manažment, pre kancelárske využitie, do bytu, ale aj do detskej izby. Všetky stoličky sú vyrobené z vysoko kvalitnej ocele a odolného plastu, pretože ide o dlhoročnú investíciu do vlastného zdravia.

-Reklamná správa-