Chcete investovať a zároveň sporiť s trojpercentným úrokom? Využite Kombiprodukt a získajte najvýhodnejší úrok na trhu

Pokiaľ uvažujte nad tým, kam uložiť financie, ktoré ste si nasporili a chcete ich aj zhodnotiť, Kombiprodukt od VÚB je pre vás ideálnym riešením.

Slováci majú svoje úspory väčšinou uložené na bežných účtoch, ktoré však v súčasnosti neponúkajú takmer žiadne úroky.

Najvyšší úrok na trhu

KOMBIPRODUKT spája istotu termínovaného vkladu s úrokom 3% ročne s výhodami investovania do vybraných podielových fondov správcovskej spoločnosti VÚB AM. Výhodou je, že investovať možno akúkoľvek sumu už od 1000 eur. Tretina zo sumy je uložená do termínovaného vkladu s dobou viazanosti 12 mesiacov a s najvyšším dostupným zhodnotením na trhu 3% na jeden rok. Dve tretiny z vkladanej investície sa zhodnocujú v podielových fondoch, vybrať si môžete zo siedmich.

Podmienkou získania výhodného úroku je nechať financie na termínovanom vklade a v podielových fondoch nedotknuté po celých 12 mesiacov od dátumu vloženia finančných prostriedkov. Napríklad ak vložíte do Kombiproduktu 3000 eur, suma sa rozdelí nasledovne: 1000 eur pôjde na termínovaný vklad s úrokom 3% za rok a súčasne 2000 eur do jedného alebo vybranej kombinácie podielových fondov.

Otestujte si investovanie

Možno ste sa už zamýšľali nad investovaním do podielových fondov, avšak nikdy ste si na to netrúfli. Práve KOMBIPRODUKT je ideálnym nástrojom ako si otestovať všetky pravidlá a možnosti investovania do podielových fondov. U nás je táto forma investovania ešte stále málo využívaná, napriek tomu, že dokáže lepšie zhodnocovať financie najmä v strednodobom horizonte. Výhodou sú nižšie vstupné poplatky za vstup do podielových fondov VÚB oproti tradičným jednorazovým či pravidelným investíciám smerujúcim do fondov. Platí sa len 1% z hodnoty investície. Pri iných vkladoch do podielových fondov sú poplatky vyššie.

Pri Kombiprodukte si navyše môžete zvoliť, či svoje peniaze nasmerujete do jedného alebo do akejkoľvek kombinácie z ponúkaných siedmich podielových fondov. Podmienkou je minimálna výška vkladu do jedného fondu v hodnote 150 eur.

Ak stále váhate, či by ste si dokázali vybrať z podielových fondov, tak navštívte pobočky VÚB kde vám osobní bankári a poradcovia vysvetlia, aké zhodnotenie fondy dosahujú v čase, aj to, aký investičný horizont má konkrétny podielový fond, ktorý sa všeobecne odporúča dodržať.

