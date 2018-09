V Prešove obrátili kalendár!

Organizátori majálesu Prešov, známeho aj ako "Unipo Fest", sa rozhodli zaviesť tradíciu "majálesu" aj na jeseň.

Hovorí Ing. Gabriel Spišák - organizátor podujatia: „OKTÓBER FEST by mal splniť účel kvalitnej rozlúčky s letom pre širokú prešovskú verejnosť, kde si do priestorov velodrómu cez víkend môžu prísť ľudia každej vekovej kategórie vypočuť koncerty svojich obľúbených kapiel.Zároveň to bude "openair - semester opening párty" pre študentov.

Robiť majáles v októbrovej téme nás priviedlo k myšlienke dať možnosť hosťom ochutnať až 6 značiek piva, zabaviť sa a pre "neznalcov prostredia" odkryť priestory prešovského Velodrómu.“

Na podujatí vystúpia slovenské kapely, okrem iného aj "pop rockové stálice" scény Smola a Hrušky a ElevenHill, "unikátny žáner vytvárajúce kapely" Hrdza a Silvayovci a "headlinermi" podujatia budú domáce Helenine Oči a špička hiphopovej scény na Slovensku MajkSpirit.

Areál Velodrómu sa prerozdelí na dve hudobné pódia, miesta s kvalitnou gastronómiou, miesta s prezentáciou pivných a iných partnerov a miesta s animačnými a zábavnými aktivitami.

Majáles v októbri? Príď a zaži s nami OKROBER FEST 2018, my budeme pri tom!

