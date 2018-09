Boom elektronizácie vo VšZP: Rozšírená appka i bezplatné wifi na pobočkách

Do bezplatnej mobilnej aplikácie VšZP pribudli mnohé užitočné funkcie, napríklad upozornenia na liekové interakcie, opakovaný recept, nové upozorňujúce správy aj možnosť hodnotiť návštevu lekára.

Všeobecná zdravotná poisťovňa v týchto dňoch sprístupňuje verejnosti ďalšie nové služby mobilnej aplikácie. Súčasťou tretieho rozšírenia služieb sú upozornenia na liekové interakcie, opakovaný recept pre chronicky chorých, hodnotenie návštevy lekára či pridanie si lekárov, ktorých klienti navštevujú, do SOS karty prvej pomoci. Aplikáciu má aktuálne stiahnutú už takmer 70-tisíc poistencov VšZP.

Zdroj: VšZP

Mobilná aplikácia VšZP bude odteraz poistencov upozorňovať na liekové interakcie, teda na kombinácie liekov, ktorých paralelné užívanie môže byť rizikové. Aplikácia na to poistenca upozorní push správou a rovnaké upozornenie bude mať poistenec aj v sekcii Moje zdravie a Do lekárne. Upozornenie na interakcie dostane ešte pred výberom lieku z lekárne, takže bude môcť prípadnú zmenu konzultovať.

Opakovaný recept môže lekár predpísať pacientovi s chronickým ochorením, ktorý pravidelne užíva konkrétny liek. Ak napríklad poistenec užíva lieky na vysoký tlak, lekár mu ich cez opakovaný recept môže predpísať na rok dopredu s tým, že pacient si každé tri mesiace bude môcť vybrať tri balenia bez toho, aby kvôli tomu musel ísť k lekárovi. V mobilnej aplikácii si nájde poistenec tieto recepty aj s dôležitými informáciami ako je doba platnosti opakovaného receptu, frekvencia výberov v lekárni a dátum najbližšieho výberu tohto lieku.

Zdroj: VšZP

VšZP chce prispievať k zvyšovaniu kultúry a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti. Rozširuje preto mobilnú aplikáciu o možnosť ohodnotiť návštevu lekára. Mieru spokojnosti so spôsobom poskytnutia zdravotnej starostlivosti počas konkrétnej návštevy lekára môže poistenec vyjadriť v sekcii Do lekárne alebo Moje zdravie. Ohodnotiť bude môcť návštevu lekára v škále od jedna do päť hviezdičiek, pričom nehodnotí poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ale spôsob jej poskytnutia. Popri hodnotení hviezdičkami bude mať poistenec možnosť pridať aj podrobnejšie písomné hodnotenie návštevy lekára. Tieto hodnotenia nebudú verejné.

VšZP považuje reálnu skúsenosť a názor poistencov za dôležitý. Spätná väzba od poistencov nebude slúžiť ako podklad k prípadným reštrikčným opatreniam, ale výlučne len na zistenie miery spokojnosti. Pokiaľ VšZP v hodnoteniach poistencov zaregistruje vyššiu mieru nespokojnosti so spôsobom poskytovania zdravotnej starostlivosti u niektorých poskytovateľov, bude s nimi o podrobnostiach hodnotenia diskutovať a spoločne hľadať riešenia na zlepšenie. Hodnotenia budú anonymizované, čiže poistenci sa nemusia obávať napísať svoj názor.

Zdroj: VšZP

V sekcii Moji lekári a prevencia k informáciám o preventívnych prehliadkach pribudne aj zoznam lekárov, s ktorými má poistenec podpísanú dohodu. Zoznam svojich ošetrujúcich lekárov si poistenec môže pridať do SOS karty, ktorá sa zobrazuje aj na displeji zamknutého telefónu.

VšZP vylepšila aj služby týkajúce sa preukazov poistenca. Ak sa blíži koniec platnosti preukazu poistenca alebo európskeho preukazu zdravotného poistenia, aplikácia formou push správy na to poistenca upozorní. Rovnako ho upozorní na to, že má hotový nový preukaz pripravený na prevzatie.

Všetky informácie o appke sú na https://www.vszp.sk/mobilna-aplikacia/.

VšZP sprístupnením mobilnej aplikácie umožnila svojim poistencom prístup k veľkej časti informácií a služieb elektronicky. Je však aj časť našich poistencov, ktorí naďalej potrebujú navštevovať naše kontaktné miesta. Pre tých VšZP aktuálne sprístupnila na 28 svojich kontaktných miestach službu bezplatnej wifi, v krátkom čase postupne pribudne táto služba na ďalších kontaktných miestach. Na kontaktnom mieste si tak poistenci môžu bezplatne stiahnuť aj mobilnú aplikáciu VšZP a zamestnanci im ju obratom aktivujú. Zoznam kontaktných miest s bezplatnou wifi nájdu poistenci na www.vszp.sk.

VšZP sa od minulého roka intenzívne venuje rozvoju elektronických služieb, aby zjednodušila svojim poistencom prístup k dátam a umožnila im časť agendy vykonať elektronicky.

Mobilnú aplikáciu VšZP môžu poistenci využívať od októbra minulého roka, doteraz si ju stiahlo takmer 70-tisíc. Aktivovať si ju poistenci môžu v 509 lekárňach, doteraz tak v lekárni urobilo takmer 1600 ľudí. V priebehu roka sa najpoužívanejšími službami mobilnej aplikácie stali Moje zdravie, Preukaz poistenca a Prevencia. Výkaz čerpanej zdravotnej starostlivosti si doteraz cez mobilnú aplikáciu skontrolovali poistenci 343 235-krát, preukaz poistenca si zobrazili 186 350-krát a nárok na preventívnu prehliadku si skontrolovali 140 104-krát.

Od februára 2017 VšZP spustila službu eRecept. Vlani VšZP evidovala približne osem miliónov predpísaných eReceptov, v tomto roku ich je už 25 miliónov. Do eReceptu je zapojených 74% ambulancií a 94% lekární.

Prístup do ePobočky VšZP si už zriadilo 720-tisíc klientov. Najviac využívanými službami sú podávanie dávok, overenie poistenosti, prezeranie saldokonta platiteľmi, prehľad zamestnancov zamestnávateľa a prezeranie výsledkov ročného zúčtovania poistného. Služba overenie poistenosti bola napríklad v tomto roku využitá viac ako miliónkrát.

- reklamná správa -