Legendárna rocková skupina OMEGA oslávi 55 rokov aj v Bratislave

Ich piesne sú známe viacerým generáciám. Kapela hrala v kultúrnych domoch, kluboch, športových halách. Neskôr na štadiónoch, ale aj v chrámoch. Ich snaha o dokonalosť sa stala navždy prítomnou a atmosféra na ich koncertoch je rovnako úžasná ako pred desiatkami rokov.

Rockovú hudbu sa im podarilo posunúť v čase, do inej dimenzie…

Nie je prekvapením, že v roku 2017 odohrali turné v špičkovej forme po celej Európe - aj v našej krajine. Pre veľký záujem fanúšikov legendárna skupina Omega vystúpi v Bratislave 20. decembra 2018 v NTC, kde si obecenstvo počas slávnostného koncertu, bude môcť vypočuť všetky hity kapely, ktoré sú zároveň aj sumárom jedného životného veľdiela.

V predstavení môžete aj tentokrát očakávať fantastické novinky, ktoré zatiaľ nech ostanú tajomstvom, rovnako ako identita zahraničných hosťujúcich umelcov zo sveta rockovej hudby.

Hudba, ktorú budete môcť počuť, nebude len esenciou 55 rokov životnej tvorby, ale najmä zo srdca vyžarujúcim, podmanivým, rockovým koncertom.



Ako predkapela vystúpi pätica rockeriek zo Slovenska

Wasted Strings je slovenská, ženská rocková skupina. Pätica talentovaných hudobníčok s vášňou tvorí vlastnú hudbu a píšu svoje texty. Ich pieseň s názvom Take it all je možné počuť aj v slovenskom filme, ktorý mal tento rok premiéru v kinách.

