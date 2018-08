Spoznávať Slovensko sa oplatí: 24 luxusných tipov na víkendový výlet

Ak na Slovensku niečo stojí zato, tak je to príroda a historické pamiatky. Hory, hrady, zámky a atrakcie máme doslova za humnami. Ale ruku na srdce, kedy ste naposledy objavovali krásy Slovenska so svojimi blízkymi?

V dnešnej dobe je cestovanie po svete trendy.No akosi zabúdame na svoju vlastnú krajinu. Slovensko pritom má čo ponúknuť! Navyše, nemusíme sa pasovať s jazykovou bariérou, vízami ani cudzími menami. Ak aj výlet naruší nejaká nepríjemnosť, je jednoduché vyhľadať lekára alebo jednoducho odísť rýchlo domov.

Figaro chce aktuálnou súťažou motivovať rodiny a blízkych, aby spoločne objavili krásy Slovenska a prežili spoločné chvíle. Z tohto dôvodu pre vás vybralo 24 miest, ktoré sa určite toto leto oplatí navštíviť. Ak sa na týchto miestach odfotíte so známou čokoládou, môžete sa zapojiť do súťaže o týždenné ceny ako sú mobilné telefóny, či cestovanie od ZľavaDňa. Čím viac výletov stihnete a fotiek nahráte, tým väčšia je aj vaša šanca na hlavnú výhru – poukážku v hodnote 3000 eur od ZľavaDňa, alebo truhlice lahodnej Figaro čokolády.

V každom kraji sme vybrali tri miesta, ktoré rozhodne stoja za návštevu. Pri objavovaní Slovenska a súťažení tak nemusíte ani vytiahnuť päty z rodného kraja. Cesty na takéto miesta vám zaberú autobusom len pár hodín, autom dokonca iba niekoľko minút.

Výlet v rámci kraja dokonca zvládnete za jeden víkend, nemusíte si ani brať dovolenku či hľadať hotel. Ak sa však už rozhodnete na mieste prenocovať, určite sa pozrite, či pre vás nečaká nejaká výborná ponuka na ZľavaDňa.

Bratislavský kraj

Zaujíma vás kultúra, alebo skôr história? V múzeu moderného umenia Danubiana si prídu na svoje všetci milovníci kultúry. Fanúšikovia hradov si zase môžu pozrieť Devín. Neďaleko neho je labyrint vo Weittovom lome, ktorý určite stojí za návštevu.

Trnavský kraj

Turistika alebo relax? Máme všetko. Jaskyňa Driny vám ponúkne osviežujúcu prechádzku, ktorá v letný deň príjemne schladí. Po stopách svetoznámeho Beethovena sa môžete vydať do kaštieľa Dolná Krupá. Ak máte chuť na netradičný wellness, alebo sa chcete len tak prejsť v peknom prostredí, zájdite sa pozrieť do kúpeľov Piešťany, ktoré vyhľadávajú ľudia z celého sveta.

Nitriansky kraj

Kto má chuť na kvalitné víno, pre toho bude návšteva ChateauAppony ideálnou voľbou. Najviac si však užijú milovníci prírody. Unikátna zubria zvernica v Topoľčanoch pre všetkých zvedavých na zvieratá, botanikov zas poteší arborétum v Mlyňanoch.

Trenčiansky kraj

Slávny bojnický zámok by mal aspoň raz za život navštíviť každý Slovák. Patrí k najkrajším a najvzácnejším pamiatkam u nás. Neďaleko neho, v Brodzanoch je ukrytý ďalší klenot- kaštieľ zo 16. storočia. Kto má chuť objavovať pokojnú prírodu myjavských kopaníc, môže sa vybrať na vyhliadkovú vežu Poľana. Naskytne sa vám výhľad na blízke i ďaleké vrchy.

Žilinský kraj

V tomto kraji sa nachádza množstvo zaujímavých miest. Vybrali sme známe Čičmany s maľovanými domčekmi pod ochranou UNESCO. Zážitok ešte umocní výhľad zo sochy Jánošíka v Terchovej. Milovníci prírody a pokoja zase ocenia prekrásny Šútovský vodopád.

Banskobystrický kraj

Vybrali sme pre vás tri lahôdky, o ktorých ste možno ani nevedeli. Na juhu Slovenska neďaleko Veľkého Krtíša je v obci Sucháň trúbiaci kameň, ktorý si môžete aj vyskúšať. Zveropark v Revišťskom Podzámčí je ideálny pre rodiny s deťmi, ktoré sa zaujímajú o prírodu. Skutočným pokladom z histórie je potom artikulárny kostol v obci Hronsek, ktorý je celý z dreva.

Prešovský kraj

Aj východniari sa majú čím chváliť, keď príde reč na krásnu prírodu. Okrem vychýrených Tatier však na východe nájdeme oveľa viac. Ak si napríklad netrúfate na výstup na naše veľhory, zájdite si na veľmi dobre prístupnú Bilíkovu chatu. Belianska jaskyňa je zase pokladom Tatier. V Bardejove vás privíta unikátne a chránené centrum mesta.

Košický kraj

Že na východe nič nie je? Veľký omyl! Je sa na čo pozerať, no my odporúčame tieto tri miesta. Kaštieľ v Betliari je unikátny a krásny sám osebe, no ešte v ňom nájdete aj historické exponáty z celého sveta- napríklad zo starého Egypta.

Jazero Morské oko síce nie je na kúpanie, no určite stojí za návštevu. Výhľad na východ si užijete z vyhliadkovej veže Tokaj, ktorá má tvar dreveného suda. Návštevu môžete uzavrieť pohárom miestneho, tokajského vína.

