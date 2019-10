Nový plán je pokusom o preklenutie priepasti, tvrdí Johnson: Corbyn označil návrh za nereálny

Vodca labouristov Jeremy Corbyn označil návrh za "nereálny a škodlivý". "Problematické body" v ňom vidí aj Európska komisia (EK) a podľa nej je potrebné na ňom ešte popracovať. Britská vláda dúfa, že teraz začne s intenzívnymi vyjednávaniami s cieľom dosiahnuť dohodu s EÚ na summite, ktorý sa uskutoční 17. a 18. októbra.

Johnson chce v terajšej zmluve o odchode Veľkej Británie z EÚ, ktorú britskí poslanci trikrát odmietli, nahradiť takzvanú írsku poistku. Jeho návrh počíta s odchodom Severného Írska z colnej únie EÚ spolu so zvyškom Spojeného kráľovstva na začiatku roka 2021. Severné Írsko by však so súhlasom poslancov severoírskeho parlamentu naďalej podliehalo pri poľnohospodárskych a iných produktoch legislatíve EÚ. Toto opatrenie by teoreticky mohlo fungovať neobmedzene, každé štyri roky by však podliehalo súhlasu severoírskych politikov.

"Decentralizovali" by sa aj colné kontroly tovarov medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, pričom doklady by sa predkladali elektronicky a k fyzickým kontrolám by dochádzalo iba "vo veľmi malom počte prípadov". Tieto kontroly by sa neuskutočňovali na samotných hraniciach, ale v obchodných prevádzkach alebo na "iných miestach dodávateľského reťazca".

Vláda tiež sľúbila finančne pomôcť Severnému Írsku pri uskutočňovaní týchto zmien.

Hlavným problémom v súčasnej dohode o brexite, ktorú britskí poslanci opakovane odmietli, bol práve takzvaná írska poistka. Malo ísť o súbor opatrení, ktoré zaručia bezproblémový režim na hraniciach medzi Írskom a Severným Írskom po odchode Veľkej Británie z EÚ. Táto hranica sa po brexite stane jedinou pozemnou hranicou medzi Britániou a EÚ a prípadné budovanie reálnych hraníc by tu ľahko mohlo podnietiť násilnosti medzi severoírskymi unionistami a katolíkmi.