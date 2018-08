Nekontrolovaná migrácia je hrozba, tvrdí český minister: Treba obmedziť vojny i zmeny klímy

Hamáček vidí ako zásadné bezpečnostné hrozby prejavujúce sa klimatické zmeny a nedostatok vody. "Odhaduje sa, že to do budúcna môže vyhnať milióny obyvateľov z Afriky. Populačná explózia, nedostatok práce, to všetko vedie ľudí do krajín na severe," povedal Hamáček, ktorý zároveň riadi aj ministerstvo vnútra.

Podľa neho je dôležité, aby ľudia z afrických krajín prestali utekať do Európy. "Naším hlavným cieľom a záujmom je obmedzenie dôvodov nútenej migrácie, obmedziť nútené konflikty a klimatické zmeny," zhodnotil.

Hamáček podobne ako český premiér Andrej Babiš povedal, že na zahraničnopolitickom smerovaní Česka sa nič nemení. Hlavnou úlohou pre českú diplomaciu je podľa neho to, aby bola aktívna a bola počuť. Premiér Babiš v prejave hovoril predovšetkým o členstve Česka v Európskej únii. Povedal, že kto volá po odchode z EÚ, ohrozuje budúcnosť krajiny.