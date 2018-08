Migračná kríza v Maroku nemá konca: Vláda poriadne naložila Európskej únii

RABAT - Marocká vláda v stredu obvinila Európsku úniu, že ju nepodporuje dostatočne v jej úsilí a obetiach, ktoré prináša s cieľom zastaviť príliv migrácie do Európy. Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker v súvislosti s tým upozornil predsedu vlády Španielska, ktoré je najviac vystavené migračným tokom, že EÚ je pripravená zvýšiť svoju finančnú pomoc pre Španielsko aj pre Maroko, ale členské krajiny EÚ musia prispieť viac do núdzového trustového fondu pre Afriku.

Európska tlač si všimla stredajšie vyhlásenie hovorcu marockej vlády, ktorý počas tlačovej konferencie v Rabate pripomenul, že Maroko prináša veľké obete v snahe zastaviť nelegálnu migráciu do Európy, ale finančná pomoc zo strany EÚ nestačí na pokrytie úsilia, ktoré Maroko v tomto smere vyvíja.

Maroko naznačilo, že pri riešení migračnej otázky by bola želateľná spolupráca aj s krajinami západného Stredomoria. Je to kritická odozva na skutočnosť, že podpora EÚ je zameraná predovšetkým na krajiny východného Stredomoria, najmä Turecko, s ktorým Únia vlani podpísala dohodu o zastavení nelegálnej migrácie.

Vláda z Rabatu odkázala EÚ, že Maroko od začiatku tohto roku zastavilo okolo 65.000 migrantov, ktorí sa snažili nelegálne dostať do Európy cez Stredozemné more alebo cez španielske enklávy v Afrike: Ceutu a Melillu. Španielsko sa v roku 2018 stalo hlavnou "vstupnou bránou" migrantov do Európy, keď od januára po mori z afrických krajín prišlo viac ako 22.000 utečencov.

Európska komisia v tejto súvislosti oznámila, že plánuje aj naďalej poskytovať finančnú podporu Grécku a Španielsku, krajinám z prvej línie migračného tlaku, a rovnako prisľúbila finančnú pomoc pre Maroko. Tá však podľa Junckera závisí od členských štátov EÚ - aby si splnili svoje záväzky a prispeli do fondu pre Afriku.

Juncker v liste, ktorý zaslal v stredu španielskemu premiérovi Pedrovi Sánchezovi, skonštatoval, že mnohé členské štáty doteraz nesplnili svoje záväzky týkajúce sa trustového fondu pre Afriku, a preto má EÚ obmedzenú možnosť pomoci. Predseda EK zároveň marockej vláde pripomenul, že EÚ jej za posledné desaťročie poskytla viac ako 100 miliónov eur na riešenie otázok migrácie.

Španielsko v dôsledku migračného tlaku požiadalo EÚ o núdzovú pomoc vo výške 30 miliónov eur. Podľa tlačovej agentúry AP šéf španielskej diplomacie Josep Borrell tvrdí, že eurokomisia pre jeho krajinu vyčlenila až 55 miliónov eur ma zvládnutie narastajúceho počtu migrantov, prichádzajúcich väčšinou z Maroka. Podľa Borella Madrid aspoň polovicu z tejto sumy chce použiť na zmiernenie súčasnej situácie v Maroku, odkiaľ cez Gibraltársku úžinu odchádzajú desiatky plavidiel smerom do Španielska.