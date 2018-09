Lavrov mení pravidlá: Po zabití Zacharčenka už nemôžeme nič riskovať

MOSKVA - Po zabití najvyššieho predstaviteľa samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR), ktorú na východe Ukrajiny vyhlásili proruskí separatisti, nie je možné hovoriť o rokovaniach o Ukrajine v tzv. normandskom formáte. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov to povedal v sobotu pre agentúru Interfax.

"Nie je možné hovoriť o nadchádzajúcich stretnutiach v normandskom formáte, ako by si mnohí z našich európskych partnerov želali," povedal podľa správy agentúry Reuters novinárom Lavrov. "Je to vážna situácia, ktorú treba rozanalyzovať," uviedol v súvislosti so smrťou lídra DĽR Alexandra Zacharčenka, ktorý zahynul v piatok pri výbuchu v reštaurácii v meste Doneck na východe Ukrajiny. Podľa pamätného miesta stretnutia sa rokovania najvyšších predstaviteľov Ruska, Ukrajiny, Nemecka a Francúzska nazývajú schôdzkami v normandskom formáte.