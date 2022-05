FOTO psích kamarátov obletela celý svet: Veľmi smutný dôvod ich objatia, ale zasiahol osud!

Kala objala svoju psiu kamarátku Keiru, čierno-bielu boxerskú zmes, len tri hodiny pred plánovanou eutanáziou. Dvojicu zachránila nezisková charitatívna organizácia Angels Among Us Pet Rescue, ktorá sa venuje záchrane psov a mačiek pred vysoko rizikovými situáciami v štáte Georgia v USA. "Kala a Keira boli hodiny od ich plánovanej smrti, keď ich dobrovoľník z útulku odfotil v ich chovateľskej stanici a zachytil ich srdcervúce objatie. V Angels Among Us Pet Rescue vedeli, že na záchranu týchto dvoch sučiek je potrebná okamžitá akcia a vytiahli ich zo zúfalej situácie," uviedla hovorkyňa organizácie.

Záber psieho objatia síce pochádza ešte z roku 2015, no nedávno začal opäť kolovať na sociálnych sieťach s cieľom upozorniť na trápenie psov v útulkoch. Kalu a Keiru si nakoniec adoptovali celoživotné priateľky Wendy a Pam, ktoré si ich dojemný príbeh všimli v časopise. "Po prečítaní príbehu o objímajúcich sa psoch som vedela, že musím zavolať. Zapadlo to do seba. S týmito dvoma mladými, hravými psami sme premenili slzy na úsmevy," povedala Wendy, ktorá nedávno pochovala svojich dvoch starších psov.

Hovorkyňa neziskovky potvrdila, že 11-mesačná Kala a 15-mesačná Keira konečne našli svoj trvalý domov. "Wendy pracuje na špeciálnej stránke na Facebooku, ktorá udrží ľudí v kontakte s Keirou a Kalou a dúfajme, že sa im podarí získať ďalšie peniaze pre Angels Rescue, aby mohli zachrániť aj ďalších psov v útulkoch. Odhaduje sa, že každoročne je utratených 2,7 milióna psov v útulkoch. Pre viac ako 60 percent psov je prijatie do útulku rozsudkom smrti," dodala hovorkyňa.