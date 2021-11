Odfotil polárnu žiaru, získal prestížne ocenenie: Mladý Slovák na výlet do Nórska tak skoro nezabudne!

Fotografiu Slovinského si všimla americká Univerzitná asociácia pre výskum vesmíru a udelila jej ocenenie Geodetická snímka dňa, alebo EPOD (The Earth Science Picture of the Day). To zbiera rôzne zaujímavé snímky týkajúce sa vesmíru a zdôrazňuje rôznorodé procesy a javy, ktoré formujú našu planétu a naše životy. Rubrika ako taká bola založená v roku 2000 emeritným pracovníkom NASA Jimom Fosterom, v súčasnosti patrí pod univerzitnú asociáciu.

Informuje o tom portál astro-novinky.eu. Snímka ako taká pochádza z nórskeho mesta Tromsø. Slovinský sa do Škandinávie vydal ešte v októbri tohto roku, no nebol sám – spoločnosť mu robili ďalší traja slovenskí a českí fotografi. „Snímka s názvom Aurora nad Nórskym morom vznikla 27. októbra v skorých ranných hodinách. Práve v tomto čase sa jasnou polárnou žiarou za svitu Mesiaca rozžiarila celá pláž a daný úkaz sa skrátka nedalo nezachytiť. Jasná aurora sa dokonca odrážala na vodnej hladine a svojim jasom prežiarila aj Mesiac. V strede fotografie si môžete všimnúť aj známy asterizmus – Veľký voz zo súhvezdia Veľkej medvedice,“ informuje portál.

Zdroj: Youtube.com / Petr Horálek

Okrem toho sa fotografi v Nórsku stretli aj s jedným najznámejším tvorcom časozberných videí nočnej oblohy – s Andrienom Louisom Mauduitom. Vďaka nemu skupinka fotografov získala nielen zaujímavé snímky, ale aj dôležité vedomosti z nových poznatkov ohľadom výskytu polárnej žiary. Celá expedícia trvala dva týždne. Pre Slovinského však nejde o prvé výnimočné ocenenie. Už v minulosti šesťkrát získal ocenenie Astronomická snímka dňa NASA a osemkrát ocenenie Geovedecká snímka dňa. Aktuálne ocenenie je tak pre Slovinského deviate v poradí.

Zdroj: Youtube.com / Petr Horálek

Avšak, pre Slovinského nejde o jediné víťazstvo za posledné obdobie. Nedávno ho totiž oslovil známy objaviteľ asteroidov z Nových Zámkov – Štefan Kürti, ktorý po Slovinskom pomenoval jeden z novoobjavených vesmírnych telies. Osobne mu odovzdal zápis, kde je vidieť názov asteroidu Slovinsky 2013 CA196. Ten sa v hlavnom páse asteoridov nachádza vo vzdialenosti približne 3 AU, čo sú astromické jednotky od Slnka, pričom ide o vzdialenostu zhruba 450 miliónov kilometrov. „ V súčasnosti je celosvetovo pomenovaných 22 870 asteroidov z celkového počtu viac ako 1,15 miliónov dodnes objavených malých telies Slnečnej sústavy. Štefan objavuje asteroidy takmer celý svoj život a podobným spôsobom už v minulosti potešil viacero známych slovenských osobností, ako napr. Miroslava Žbirku, či Anastáziu Kuzminovú,“ upozorňuje portál.

Zdroj: astro-novinky.eu