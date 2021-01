FOTO Mladík (24) roky drogoval, stala sa z neho troska: Počas lockdownu podstúpil ohromujúcu premenu

Jonathon zo Škótska začal s užívaním kokaínu ako pätnásťročný. S odstupom času si na toto obdobie spomína ako na etapu plnú úzkosti a paranoje. Cíti sa vinný kvôli tomu, ako sa správal ku svojej priateľke, rodine i kamarátom. Drogová závislosť spôsobila, že sa cítil bezcenný a mal samovražedné sklony. Často vraj plakal a premýšľal nad tým, že si nezaslúži byť nažive. V lete sa však rozhodol navždy skoncovať so svojimi démonmi a absolvoval dvanásťkrokový program Cocaine Anonymous (CA). Nedávno sa pochválil na Twitteri tým, že už deväťdesiat dní je "čistý". Týmto spôsobom apeluje na ľudí, ktorí sa točia v bludnom kruhu drogových závislostí, aby ho nasledovali.

Tonight I collect ma 90 day chip at CA.



Below is the difference in me from being slap bang in the middle of the madness to being clean and sober.



Speaking out and admitting I needed help saved my life.



One day at a time. 92 days and counting . pic.twitter.com/DCMVEY8i7m