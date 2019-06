ROZHOVOR Tibor organizuje zážitkové ochutnávky v úplnej tme: Keď nevidíme, zmysly pracujú na maximum

BRATISLAVA - Vyrastal v rodine vinárov, viac ako k vinohradom ho to však ťahalo k prezentácii vína. Najmä kvalitného slovenského, o ktorom mnohí netušia, hoci by si zaslúžilo stáť na piedestáli. Keď raz omylom vyrazil poistky v pivničnom pube, všetko do seba dokonale zapadlo. Tibor Kiss vytvoril koncept Tmavej degustácie – zážitkových vínnych ochutnávok pod rúškom absolútnej tmy, v ktorej zrazu aj amatér odhalí jedinečné arómy a fascinujúce chute.