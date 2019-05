BRATISLAVA - Problémy s vysokým krvným tlakom má čoraz viac ľudí. Nenadarmo sa nazýva aj tichým zabijakom ľudstva. Nebolí, no pre náš organizmus môže mať fatálne dôsledky. Ak zanedbávame preventívne prehliadky, neraz prídeme na to, že máme problémy s krvným tlakom, až vtedy, keď je neskoro. Vysoký tlak postihuje približne 30 percent dospelej populácie. A to je skutočne vysoká hodnota.