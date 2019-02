Prečítajte si LIST, ktorý rozplakal tisíce ľudí na celom svete: Dojme aj tie najsilnejšie povahy

Online predajca elektroniky Matt Shoukry zo Saint Louis sa momentálne zotavuje z rakoviny a spomínanému seniorovi nedávno predal VHS prehrávač na staré kazety. Ten mu bol za to taký vďačný, že sa mu rozhodol napísať nesmierne dojemný list. "Zaujal ma, pretože väčšina správ a listov, ktoré dostávam, sa týkajú reklamy alebo ide o faktúry. Tento list mal ale na rozdiel od nich mimoriadne pozitívny obsah," uviedol Matt.

Zdroj: Twitter/HeyShoukry

List bol taký nečakaný a milý, že sa ním musel mladík pochváliť na Reddite, kde získal viac ako 300-tisíc pozitívnych reakcií. "Našiel som doma staré kazety a rád by som videl, čo na nich je. Kúpil som od vás VHS prehrávač a vy ste mi ho poslali v priebehu pár dní. Ďakujem veľmi pekne za vašu ochotu a rýchle konanie. Na kazetách je nahraný večierok spred 25 rokov pri príležitosti môjho odchodu do dôchodku. Bože, to sme ale boli mladí. Potom svadba s mojou rodinou a všetkými priateľmi, z ktorých mnohí už nežijú. Ďalej lyžovačky, záznamy o tom, ako vyrastajú moje deti, dovolenky. Pozerať ich bola strašná sranda. Ešte raz vám ďakujem za veľkorysý predaj," stálo v ňom.

This person sold their VHS player on eBay and got a surprise letter in the mail: pic.twitter.com/oaLV8dUFqR