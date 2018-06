VIDEO Mladík dodržal predsavzatie, ktoré si dal pred 12 rokmi: Prekvapenú mamu dojal k slzám

Tridsaťročný Ross Rothero-Bourge rozbiehal pred rokmi vlastný biznis ako zvukár kapely doslova na kolene. "Mal som Renault Megane. Časť techniky som prevážal v ňom, zvyšok som ťahal na vozíku," spomína na svoje začiatky. Mama sa o neho bála, no zároveň chcela syna podporiť, a to napriek tomu, že nemala veľa peňazí. Obetavá Lynette sa preto rozhodla predať svoj obľúbený Ford Streetka, aby si on mohol kúpiť dodávku.

Vtedy si Ross sľúbil, že keď sa postaví na nohy, kúpi mame také isté auto, lebo vedel, že to bola jej srdcovka. Až po čase si totiž uvedomil, ako sa jeho rodičia obetovali. "Zostalo im vtedy iba jedno auto, ale nič mi nevyčítali. Bol som im vďačný, ale bol som príliš mladý na to, aby som chápal, čo pre mňa urobili a ako veľmi mi pomohli."

Zdroj: YouTube

Keď Rossovi mama nedávno zavolala s tým, že jej staré auto pravdepodobne už neprejde technickou kontrolou, okamžite mu napadlo, že je ten najlepší čas splniť predsavzatie, ktoré si kedysi dal. Na eBayi našiel rovnaké auto, ktorého sa Lynette musela vzdať. Je to ten istý ročník, má rovnakú farbu. Je takmer identické s tým, čo rodina mala. Keď mame autíčko odovzdával, všetko si nakrútil na video. Vraj čakal, že sa poteší, ale jej úprimná a neskrývaná radosť bola neopísateľná.

Zdroj: YouTube

"Keď som jej dal kľúče, rozplakalo ju to," vraví šťastný syn. Obaja si užili prvú spoločnú jazdu po okolí so stiahnutou strechou a zaspomínali si na staré časy. "Mám dobrého syna. Keď mi minulý rok zomrel manžel, chcel ma potešiť a vzal ma do Gracelandu, kde býval Elvis Presley. Som šťastná a vďačná za to, že ho mám," dodala Lynette spokojne.