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Vojenský obvod na Záhorí zachvátili PLAMENE: Okolité obce v šoku, množstvo varovaní a valiaci sa dym!

Požiar bolo vidieť na kilometre. Aktualizujeme Zobraziť galériu (4)
Požiar bolo vidieť na kilometre. (Zdroj: Facebook/Obec Rohožník - oficiálna stránka, Ústredný Automotoklub Slovenská Republika, M.T., E.K.)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

ROHOŽNÍK - Obyvateľstvo na Záhorí zažilo pomerne nepríjemný utorok. 28. júla sa tam totiž rozhorel vojenský obvod a dopadová plocha s niekoľkými hektármi. Stúpajúci dym bolo vidieť na kilometre ďaleko a množstvo obcí sa rozhodlo varovať obyvateľstvo a pristúpili aj ku konkrétnym krokom.

Vo vojenskom obvode v okrese Malacky horí dopadová plocha. Na situáciu a stúpajúci dym upozornila v tom čase na sociálnej sieti aj obec Rohožník a prednosta Okresného úradu Malacky Róbert Peťko.

Aktualizované 9:40

Na základe výzvy Okresnej rady Hasičského a záchranného zboru Malacky sa aktuálne členovia Dobrovoľnej civilnej obrany presúvajú na miesto vzniku väčšieho požiaru medzi obcami Malacky a Rohožník.

 
 

Aktualizované 8:09 - niekoľko lokálnych ohnísk je aj dnes stále aktívnych

V stredu ráno sa už k požiaru samotné Ozbrojené sily vyjadrili obšírnejšie. "V utorok, 28. júla 2026 došlo k požiaru trávnatého porastu v dopadovom priestore leteckej strelnice B na Leteckej základni Malacky-Kuchyňa. Požiar neohrozuje obyvateľov ani žiadne objekty. V súčasnosti evidujeme už len niekoľko lokálnych ohnísk, ktoré sa nachádzajú v priestore bezpečnostného pásu. Situácia je stabilizovaná a pod nepretržitým monitoringom príslušných zložiek. V súvislosti s udalosťou nevznikli žiadne materiálne škody. Požiar je monitorovaný príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru s cieľom  zabrániť jeho šíreniu do okolitého prostredia. Príslušné zložky situáciu monitorujú a prijímajú potrebné opatrenia na jej bezpečné zvládnutie," uviedol v tlačovej správe hovorca Ozbrojených síl Štefan Zemanovič.

Obce spustili sériu varovaní, obyvateľom radili zavrieť okná

Aj keď bol neskôr už požiar pod kontrolou, tak obyvateľom radili, aby si radšej zatvorili na istý čas okná a dvere.

 
 

Na stúpajúci dym upozornil aj blízka obec Doľany. Priamo aj pomenovali, odkiaľ plamene stúpajú.

 
 

Na situáciu už obsažnejšie reagovala obec Plavecký Mikuláš. "Na mieste intenzívne zasahujú profesionálne hasičské zložky. V našej obci nehrozí žiadne bezprostredné nebezpečenstvo. Z dôvodu zvýšeného dymu v ovzduší vám však preventívne odporúčame zatvoriť okná a obmedziť vetranie. Situáciu monitorujeme a o prípadných zmenách vás budeme včas informovať. Ďakujeme za pochopenie a zachovanie pokoja," napísali.

 
 

K objasneniu situácie sa pridal aj miestny automotoklub.

 
 

Hovorca Ministerstva obrany SR Michal Bachratý neskôr informoval, že vzplanula konkrétne letecká strelnica na leteckej základni Malacky-Kuchyňa. Na miesto prišli hasiči z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave. Zásah potom potvrdili bez ďalších informácií aj hasiči.

Na sociálnych sieťach však už medzitým kolovalo spústu fotografií.

Vojenský obvod na Záhorí
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Facebook/M.T.)

Vojenský obvod na Záhorí
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Facebook/M.N.)

Vojenský obvod na Záhorí
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Facebook/E.K.)

Viac o téme: PožiarVojenský obvodRohožníkOheňDopadová plocha
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