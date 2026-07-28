Zelená domácnostiam sa blíži: Nové podmienky meškajú, termín spustenia platí

BRATISLAVA - Pokračovanie projektu Zelená domácnostiam v treťom štvrťroku tohto roka je naďalej cieľom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). Jej hovorkyňa Zuzana Valentová to uviedla s tým, že nové všeobecné podmienky pre projekty Zelená domácnostiam aj Zelená solidarita agentúra zverejní v nasledujúcich týždňoch.
Nové výšky príspevkov
V oboch projektoch sa podľa hovorkyne upravia napríklad výšky príspevkov a maximálny podporovaný výkon zariadení. Výšky príspevkov pre jednotlivé typy zdrojov budú aktualizované na základe reálnych nákladov na inštaláciu zariadení, ktoré boli podporené od januára 2025. „V prípade zariadení, pri ktorých náklady vzrástli, budú príspevky primerane vyššie a pri zanedbateľných rozdieloch zostanú zachované,“ dodala.
Pri fotovoltických paneloch sa zmení maximálny podporovaný výkon. Určiť ho má analýza reálnej miery využitia vyrobenej elektriny pri inštaláciách, ktoré boli podporené v prechádzajúcom období. V predchádzajúcom období bol pritom maximálny podporovaný výkon tri kilowatty (kW) s možným navýšením do sedem kW v prípade, že domácnosť preukázala vyššiu spotrebu elektriny.
Spustenie sa pripravuje
„V súčasnosti finalizujeme úpravu informačného systému na spracovanie žiadostí, aby sme čím skôr spustili registráciu žiadostí podľa nových podmienok,“ priblížila hovorkyňa. Podľa vyjadrenia agentúry z konca marca mali byť všeobecné podmienky zverejnené v druhom štvrťroku 2026. „Príprava nového projektu Zelená domácnostiam s navýšeným rozpočtom o vyše 20 miliónov eur podlieha špecifickým procesným náležitostiam schvaľovania. Prechod na nový systém fungovania si vyžiadal dôkladné procesné a nákladové analýzy,“ vysvetlila meškanie Valentová.
Viac peňazí na dotácie
K sume 7,4 milióna eur, ktoré zostali z nevyužitých poukážok, má pribudnúť ďalších vyše 20 miliónov eur. Celkovo by tak malo byť na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach k dispozícii viac ako 28 miliónov eur. Za necelé dva roky už SIEA podporila viac ako 33.300 inštalácií v objeme vyše 95 miliónov eur.
Vydávanie nových poukážok je pozastavené od polovice roka 2025, keď boli všetky dostupné prostriedky rezervované. Projekt poskytuje európsku pomoc z Programu Slovensko vo forme poukážok, ktoré môžu pokryť až 50 % oprávnených výdavkov na nákup a inštaláciu tepelných čerpadiel, fotovoltických panelov, slnečných kolektorov, kotlov na biomasu a veterných turbín.