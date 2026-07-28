Zbrojné preukazy po novom: MZ chce meniť pravidlá posudzovania spôsobilosti

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce umožniť samostatne posudzovať zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu podľa jednotlivých skupín zbrojného preukazu. Zmeny má priniesť novela vyhlášky o postupe pri posudzovaní zdravotnej a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva, ktorú rezort pripravuje. Vyplýva to z predbežnej informácie, ktorú zverejnil.
Cieľom návrhu vyhlášky je sprecizovanie postupu pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva podľa jednotlivých skupín zbrojných preukazov pre každú skupinu samostatne a vyznačenie výsledku posúdenia a zodpovedajúca úprava príslušných príloh vyhlášky.
„Súčasná právna úprava neumožňuje samostatne posudzovať zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu podľa jednotlivých skupín zbrojného preukazu, ale len vo vzťahu k všetkým skupinám zbrojného preukazu. Táto skutočnosť v aplikačnej praxi spôsobuje problémy najmä osobám s určitými zdravotnými obmedzeniami, napríklad prístupe k účasti na športových podujatiach. Navrhovaná právna úprava umožní posudzovanie spôsobilosti podľa jednotlivých skupín zbrojného preukazu s ohľadom na absolútne a podmienečné kontraindikácie a odstráni uvedené aplikačné problémy,“ vysvetlilo ministerstvo.